Анчелотти призвал уменьшить количество матчей из-за частых травм

«График слишком требователен. Начинается новое соревнование, новый формат в Лиге чемпионов, и ты не знаешь, как это пройдет. Возможно, все будет более зрелищным, чем в прошлом году, но на данный момент у нас в календаре на две игры больше. Если руководящие и принимающие решения органы не считают, что футболисты получают травмы из-за того, что слишком много играют, у нас проблемы. Я прошу их подумать о сокращении количества матчей, чтобы соревнования были более привлекательными», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».