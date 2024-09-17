Анчелотти призвал уменьшить количество матчей из-за частых травм

«График слишком требователен. Начинается новое соревнование, новый формат в Лиге чемпионов, и ты не знаешь, как это пройдет. Возможно, все будет более зрелищным, чем в прошлом году, но на данный момент у нас в календаре на две игры больше. Если руководящие и принимающие решения органы не считают, что футболисты получают травмы из-за того, что слишком много играют, у нас проблемы. Я прошу их подумать о сокращении количества матчей, чтобы соревнования были более привлекательными», — приводит слова Анчелотти пресс-служба «Реала».
Ранее стало известно, что полузащитник «Реала» Браим Диас выбыл на срок до трех месяцев.
«Реал» занимает четвертое место в турнирной таблице Ла Лиги с 11 очками. Такое же количество очков за 5 туров набрали Атлетико и Вильярреал, но эти команды опережают «сливочных» по дополнительным показателям. На первом месте в таблице располагается «Барселона», в активе команды Ханса-Дитера Флика 15 очков.
В следующем туре «Реал» на домашнем стадионе примет «Эспаньол». Также сегодня, 17 сентября, «Реал» встретится со «Штутгартом» в матче первого тура Лиги чемпионов.