Лионель Месси запустил собственную продюсерскую компанию

Компания будет заниматься производством семейных программ и премиального телевизионного контента. В планах — создание фильмов, рекламных роликов для спортсменов, а также организация и поддержка спортивных мероприятий. Контент будет производиться на английском и испанском языках.
Проект реализуется в партнерстве с компанией Smuggler Entertainment, которая выпустила несколько документальных сериалов про Месси, среди которых «Кубок мира Месси: Восхождение легенды» и «Месси покоряет Америку».
"Развлечения всегда были моей страстью, будь то на поле или в других областях. Меня действительно мотивирует возможность продолжить проект, который мы создали с Smuggler Entertainment, и расширить его для создания контента и впечатлений в глобальном масштабе с помощью этого нового предприятия.
«Наша цель — вдохновлять людей по всему миру и устанавливать с ними связь совершенно новым способом. Мы с нетерпением ждем начала работы и хотим продолжать развиваться в сфере развлечений, предлагая новые инициативы и продукты с глобальным охватом через инновационное повествование, программирование и впечатления», — сказал Месси.
Компания 525 Rosario получила свое название в честь родного города Лионеля Месси в Аргентине, что подчеркивает важность его корней и семейных ценностей. Головные офисы компании будут располагаться в Майами и Лос-Анджелесе. Управлять компанией будут семья Месси и генеральный директор Smuggler Entertainment Тим Пасторе.
«Этот новый проект стремится подчеркнуть и развить все, что олицетворяет Лео Месси, не только через масштабный премиальный контент, но и через общественные инициативы и семейно-ориентированные проекты», — заявил Пасторе.
Летом 2023 года Месси стал игроком «Интер Майами». 37-летний аргентинец провел за американский клуб 31 матч, в которых забил 27 мячей и сделал 17 голевых передач. «Интер Майами» единолично возглавляет турнирную таблицу регулярного чемпионата МЛС.