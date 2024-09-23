У тер Штегена подтвердился полный разрыв подколенного сухожилия

32-летний немецкий вратарь Марк-Андре тер Штеген получил травму в матче шестого тура Ла Лиги с «Вильярреалом», и покинул поле на носилках в первом тайме. Пресс-служба каталонского клуба сделала заявление относительно травмы голкипера.
«Проведенные медицинские тесты подтвердили, что у Марка тер Штегена разрыв подколенного сухожилия правого колена. В понедельник вратарю проведут операцию, после чего нами будет предоставлена обновлённая информация о состоянии футболиста», — говорится в сообщении пресс-службы «Барселоны».
Ориентировочный срок восстановления немецкого вратаря составит 7−8 месяцев, поэтому фактически весь нынешний сезон он пропустит. Ожидается, что как минимум до открытия в январе зимнего трансферного окна основным вратарем сине-гранатовых станет 25-летний Иньяки Пенья.
Марк-Андре тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года за 12 миллионов евро. В первый год был дублером Клаудио Браво и играл в кубковых турнирах, а затем на долгое время стал основным голкипером команды. Вместе с «Барселоной» немец завоевал все возможные трофеи: 5-кратный чемпион Испании, обладатель пяти Кубков и двух Суперкубков Испании, триумфатор Лиги чемпионов сезона-2014/15, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира. Тер Штеген провел за клуб из Каталонии 420 матчей.