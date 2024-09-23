У тер Штегена подтвердился полный разрыв подколенного сухожилия

Марк-Андре тер Штеген перешел в «Барселону» летом 2014 года за 12 миллионов евро. В первый год был дублером Клаудио Браво и играл в кубковых турнирах, а затем на долгое время стал основным голкипером команды. Вместе с «Барселоной» немец завоевал все возможные трофеи: 5-кратный чемпион Испании, обладатель пяти Кубков и двух Суперкубков Испании, триумфатор Лиги чемпионов сезона-2014/15, обладатель Суперкубка УЕФА и победитель Клубного чемпионата мира. Тер Штеген провел за клуб из Каталонии 420 матчей.