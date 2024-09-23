У игрока «Ман Сити» Родри подозрение на разрыв «крестов»

Как пишет As, первые тесты показали подозрения на разрыв крестообразной связки. Это означает, что футболист может выбыть из строя до конца сезона. Родри отправится в Мадрид, чтобы пройти полное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз.
«Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе Родри остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем “Золотого мяча”, и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл», — сказал после матча с «Арсеналом» главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.
В 2019 году Родри был выкуплен клубом АПЛ «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» за сумму отступных, прописанных в контракте футболиста, в размере 70 миллионов евро. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.