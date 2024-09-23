У игрока «Ман Сити» Родри подозрение на разрыв «крестов»

«Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе Родри остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем “Золотого мяча”, и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл», — сказал после матча с «Арсеналом» главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.