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У игрока «Ман Сити» Родри подозрение на разрыв «крестов»

Полузащитник «Манчестер Сити» повредил колено в матче против «Арсенала» (2:2), покинув поле на 21-й минуте.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Как пишет As, первые тесты показали подозрения на разрыв крестообразной связки. Это означает, что футболист может выбыть из строя до конца сезона. Родри отправится в Мадрид, чтобы пройти полное обследование, по результатам которого будет поставлен окончательный диагноз.

«Родри — боец. Он покинул поле, потому что почувствовал что-то, иначе Родри остался бы на поле. Он лучший опорный полузащитник в мире. У него есть потенциал стать обладателем “Золотого мяча”, и я бы очень хотел, чтобы он его выиграл», — сказал после матча с «Арсеналом» главный тренер «горожан» Пеп Гвардиола.

В 2019 году Родри был выкуплен клубом АПЛ «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» за сумму отступных, прописанных в контракте футболиста, в размере 70 миллионов евро. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
9′
Джон Стоунс
90+8′
Арсенал
Риккардо Калафьори
(Габриел Мартинелли)
22′
Габриэл Магальяйнс
(Букайо Сака)
45+1′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
23′
3
Рубен Диаш
45+1′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90+1′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45+7′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45+8′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90+6′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь