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Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд пропусти матч Кубка лиги по семейным обстоятельствам, сообщает Manchester Evening News.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2023

Сегодня, 24 сентября, «Ман Сити» на своем поле встретится с «Уотфордом» в матче третьего раунда Кубка английской лиги.

По информации источника, Холанд не примет участия в этой игре из-за похорон друга семьи Ивара Эггья. Эггья был шафером на свадьбе отца Холанда. После смерти Эггьи Холанд написал пост в одной из соцсетей: «Ты легенда, Ивар. Не могу передать словами, как много ты для меня значишь. Как сильно мне тебя не хватает. Спасибо за все твои безумия. Покойся с миром, Ивар».

Руководство клуба предложило нападающему взять отпуск, но Холанд не покинул расположение «Сити», сыграв с момента смерти Эггьи в трех матчах, в которых футболист отметился тремя забитыми мячами. Холанд уехал в Норвегию в понедельник, 23 сентября, чтобы присутствовать на похоронах друга семьи.

Сообщается, что футболист вернется в расположение команды в субботу перед матчем 6-го тура АПЛ с «Ньюкаслом».

В текущем сезоне «Манчестер Сити» располагается на первой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии с 13 очками. «Ньюкасл» занимает пятое место, набрав 10 баллов.

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