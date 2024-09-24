Холанд пропустит ближайший матч «Манчестер Сити»

По информации источника, Холанд не примет участия в этой игре из-за похорон друга семьи Ивара Эггья. Эггья был шафером на свадьбе отца Холанда. После смерти Эггьи Холанд написал пост в одной из соцсетей: «Ты легенда, Ивар. Не могу передать словами, как много ты для меня значишь. Как сильно мне тебя не хватает. Спасибо за все твои безумия. Покойся с миром, Ивар».