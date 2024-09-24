Стало известно, почему Роналду пропустил матч Кубка Короля

«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния. Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет», — сказал Роналду в видео на своем YouTube-канале.