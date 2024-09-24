Стало известно, почему Роналду пропустил матч Кубка Короля

По информации Al Jazirah, новый главный тренер клуба Стефано Пиоли принял решение дать отдохнуть 39-летнему футболисту, так как впереди у саудовского клуба важные матчи в чемпионате страны и азиатской Лиге чемпионов.
Встреча 1/16 финала Кубка Короля завершилась со счетом 2:1 в пользу «Аль-Насра». В составе победителей забитыми мячами отметились Садио Мане и Наваф Бушал.
В пятницу, 27 сентября, «Аль-Наср» встретится с «Аль-Вахдой» в рамках чемпионата Саудовской Арваии. В понедельник, 30 сентября, команда Пиоли проведет матч второго тура азиатской Лиги чемпионов с клубом «Аль-Райян».
Криштиану Роналду принял участие в шести матчах за «Аль-Наср» в новом сезоне и отметился пятью забитыми голами и двумя результативными передачами.
Ранее Роналду рассказал, чего ему будет не хватать после завершения карьеры.
«Думаю, мне будет не хватать адреналина после забитых голов. Мне будет не хватать нервного состояния. Во всех других сферах у меня все под контролем. Вокруг меня есть нужные люди, у меня хороший бизнес, хороший доход, но футбольного адреналина больше не будет», — сказал Роналду в видео на своем YouTube-канале.