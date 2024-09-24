В Испании объявили имя будущего обладателя «Золотого мяча»

По информации источника, 24-летний бразилец уже оповещен о том, что ему вручат награду лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24. Кроме того, производитель спортивной одежды Nike планирует изготовить для Винисиуса лимитированные золотые бутсы, в которых он будет играть после официального вручения награды.
Церемония вручения «Золотого мяча» от France Football пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. В тройку фаворитов на награду помимо Винисиуса входят полузащитник «Манчестер Сити» Родри и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.
В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Он провел 49 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.
Также Винисиус провел 10 матчей за сборную Бразилии, сумев отметиться в них двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Бразильцы неудачно выступили на Кубке Америки-2024, уступив в ¼ финала сборной Уругвая (0:0, пен. 2:4).