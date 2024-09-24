В Испании объявили имя будущего обладателя «Золотого мяча»

По информации источника, 24-летний бразилец уже оповещен о том, что ему вручат награду лучшему футболисту мира по итогам сезона-2023/24. Кроме того, производитель спортивной одежды Nike планирует изготовить для Винисиуса лимитированные золотые бутсы, в которых он будет играть после официального вручения награды.