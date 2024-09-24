Килиан Мбаппе может остаться в запасе в матче с «Алавесом»

Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав остались у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.