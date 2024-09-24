Килиан Мбаппе может остаться в запасе в матче с «Алавесом»

Матч 7-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Алавесом» пройдет сегодня, 24 сентября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти планировал дать отдохнуть французскому нападающему и выпустить на поле в стартовом составе 18-летнего Эндрика. Однако бразилец получил повреждение, и теперь его выход на поле с первых минут под вопросом.
В текущем сезоне чемпионата Испании «Реал» занимает второе место с 14 очками. На первом месте располагается «Барселона», в активе команды Флика 18 очков.
Килиан Мбаппе перешел в «Реал» из «ПСЖ» в начале июня на правах свободного агента. По информации источника, Мбаппе будет получать около €15 млн в год после уплаты налогов. Также от 60 до 80% имиджевых прав остались у футболиста. Отмечается, что в «ПСЖ» Мбаппе получал €30 млн в год за личные контракты.
25-летний Мбаппе провел за «Реал» восемь матчей во всех турнирах, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. В составе мадридского клуба нападающий стал обладателем Суперкубка УЕФА, обыграв в финале «Аталанту» со счетом 2:0.