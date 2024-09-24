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«Барселона» сыграет в «Эль-Класико» в форме с логотипом Coldplay

«Барселона» сыграет с мадридским «Реалом» в специальном комплекте формы с логотипом британской рок-группы Coldplay. Об этом сообщает Diario Sport.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Барселона"

Матч пройдет 27 октября в Мадриде и станет первой официальной встречей команд в этом сезоне.

Подобная инициатива является частью спонсорского соглашения, достигнутого между «Барселоной» и титульным спонсором команды — музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Футболки с логотипом Coldplay поступят в продажу ограниченным тиражом.

Ранее «Барселона» уже выступала в матчах против «Реала» с логотипами канадского рэпера Дрейка, испанской певицы Розалии, колумбийской исполнительницы Karol G, а также британской рок-группы Rolling Stones.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея после шести матчей 18 набранных очков. «Реал» занимает вторую строчку и отстает от каталонского клуба на четыре балла.

Барселона
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