«Барселона» сыграет в «Эль-Класико» в форме с логотипом Coldplay

Матч пройдет 27 октября в Мадриде и станет первой официальной встречей команд в этом сезоне.
Подобная инициатива является частью спонсорского соглашения, достигнутого между «Барселоной» и титульным спонсором команды — музыкальным стриминговым сервисом Spotify. Футболки с логотипом Coldplay поступят в продажу ограниченным тиражом.
Ранее «Барселона» уже выступала в матчах против «Реала» с логотипами канадского рэпера Дрейка, испанской певицы Розалии, колумбийской исполнительницы Karol G, а также британской рок-группы Rolling Stones.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, имея после шести матчей 18 набранных очков. «Реал» занимает вторую строчку и отстает от каталонского клуба на четыре балла.