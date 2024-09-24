«ПСЖ» представил третью форму розового цвета на сезон-2024/25

Футболка передает энергию и волнение лета 2024 года, когда город блистал на международной арене благодаря своим спортивным достижениям и уникальному стилю. Символ принадлежности и гордости, форма олицетворяет решимость болельщиков и спортсменов уверенно заявить о себе как на поле, так и за его пределами", — говорится в заявлении на сайте парижского клуба.