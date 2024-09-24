«ПСЖ» представил третью форму розового цвета на сезон-2024/25

"Новая форма символизирует сочетание парижской роскоши и спортивного мастерства. Бледно-розовая футболка, украшенная черной полосой, отражает стремление объединить элегантность и смелость, а также передать уникальный дух клуба нового поколения.
Футболка передает энергию и волнение лета 2024 года, когда город блистал на международной арене благодаря своим спортивным достижениям и уникальному стилю. Символ принадлежности и гордости, форма олицетворяет решимость болельщиков и спортсменов уверенно заявить о себе как на поле, так и за его пределами", — говорится в заявлении на сайте парижского клуба.
Отмечается, что кроме футбольной формы также выпущена коллекция для тренировок и вещи, которые можно носить в повседневной жизни.
Мужская команда «ПСЖ» дебютирует в новой форме 27 сентября в матче Лиги 1 против «Ренна». Женская команда парижан сыграет в форме 29 сентября против клуба «Генгам».
В текущем сезоне чемпионата Франции мужская команда «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 13 очками. Столько же очков на счету «Марселя» и «Монако», но эти клубы уступают лидеру по дополнительным показателям.