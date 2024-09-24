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Старший сын Зидана завершил карьеру футболиста в 29 лет

Сын экс-футболиста и бывшего тренера мадридского «Реала» Зинедина Зидана Энцо завершил профессиональную карьеру в 29 лет, сообщает Diario AS.

Источник: AP 2023

Последним клубом, за который выступал Энцо, был «Фуэнлабрада» из третьего дивизиона в системе футбольных лиг Испании после Примеры и Сегунды. Энцо покинул клуб летом 2023 года.

За свою карьеру Энцо Зидан выступал за резервную команду «Реала», и даже провел один матч за основную команду мадридского клуба, забив гол. Также футболист играл за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонду», «Авеш», «Альмерию» и «Родез». Энцо Зидан провел 203 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи.

В мае у Энцо и его спутницы Карен Гонсалвеш родилась двойня — девочки Джулия и Кайя. В 2022 году у пары появился на свет первый ребенок, девочку назвали Сиа.

Энцо — старший из четырех сыновей Вероники Фернандес и Зинедина Зидана. У него есть младшие братья Тео, Лука и Эльяс.

Ранее стало известно, что 22-летний Тео Зидан стал игроком «Кордовы». По итогам минувшего сезона «Кордова» завоевала повышение во второй по силе дивизион Испании — Сегунду.

Зинедин Зидан за свою игровую карьеру выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал Мадрид». Он провел 690 матчей во всех турнирах, в которых забил 125 голов и сделал 142 результативные передачи.