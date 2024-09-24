Старший сын Зидана завершил карьеру футболиста в 29 лет

За свою карьеру Энцо Зидан выступал за резервную команду «Реала», и даже провел один матч за основную команду мадридского клуба, забив гол. Также футболист играл за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонду», «Авеш», «Альмерию» и «Родез». Энцо Зидан провел 203 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи.