Старший сын Зидана завершил карьеру футболиста в 29 лет

Последним клубом, за который выступал Энцо, был «Фуэнлабрада» из третьего дивизиона в системе футбольных лиг Испании после Примеры и Сегунды. Энцо покинул клуб летом 2023 года.
За свою карьеру Энцо Зидан выступал за резервную команду «Реала», и даже провел один матч за основную команду мадридского клуба, забив гол. Также футболист играл за «Алавес», «Лозанну», «Райо Махадаонду», «Авеш», «Альмерию» и «Родез». Энцо Зидан провел 203 матча во всех турнирах, в которых забил 13 голов и сделал 24 результативные передачи.
В мае у Энцо и его спутницы Карен Гонсалвеш родилась двойня — девочки Джулия и Кайя. В 2022 году у пары появился на свет первый ребенок, девочку назвали Сиа.
Энцо — старший из четырех сыновей Вероники Фернандес и Зинедина Зидана. У него есть младшие братья Тео, Лука и Эльяс.
Ранее стало известно, что 22-летний Тео Зидан стал игроком «Кордовы». По итогам минувшего сезона «Кордова» завоевала повышение во второй по силе дивизион Испании — Сегунду.
Зинедин Зидан за свою игровую карьеру выступал за «Канн», «Бордо», «Ювентус» и «Реал Мадрид». Он провел 690 матчей во всех турнирах, в которых забил 125 голов и сделал 142 результативные передачи.