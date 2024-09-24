«Барселона» определилась с нападающим на замену Левандовскому

Как сообщает TodoFichajes, польский нападающий может покинуть каталонский клуб по завершению сезона-2024/2025. Левандовски может отправиться в Саудовскую Аравию, где может получить ещё более высокий оклад — около 50 миллионов евро за сезон.
По данным источника, приоритетным кандидатом на замену Левандовскому в «Барселоне» является Лаутаро Мартинес из «Интера». Аргентинец очень нравится президенту каталонского клуба Жоану Лапорте.
Роберт Левандовский провел за «Барселону» 102 матча, в которых забил 65 мячей и сделал 19 результативных передач. Вместе с сине-гранатовыми поляк побеждал в чемпионате и Суперкубке Испании.
27-летний аргентинец Лаутаро Мартинес играет за миланский «Интер» с 2018 года. В 287 матчах за черно-синих он забил 129 голов и сделал 44 ассиста. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 110 миллионов евро.