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«Манчестер Сити» сделал заявление о травме Родри

Полузащитник «Манчестер Сити» Родри получил травму связок правого колена. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— «Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена. Полузащитник отправится на консультацию в Испанию после предварительного обследования в Манчестере. Оценка состояния здоровья Родри будет продолжаться для установления полной степени травмы и прогноза, — сказано в заявлении.

Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Полузащитник покинул поле на 21-й минуте встречи. После игры сообщалось, что 28-летний испанец получил разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток сезона.

В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии.

Минувшим летом Родри стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Он является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.

«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на один балл. В субботу, 28 сентября, команда Пепа Гвардиолы на выезде сыграет против «Ньюкасла». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
9′
Джон Стоунс
90+8′
Арсенал
Риккардо Калафьори
(Габриел Мартинелли)
22′
Габриэл Магальяйнс
(Букайо Сака)
45+1′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
23′
3
Рубен Диаш
45+1′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90+1′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45+7′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45+8′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90+6′
Статистика
3
Желтые карточки
5
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь