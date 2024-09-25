«Манчестер Сити» сделал заявление о травме Родри

— «Манчестер Сити» может подтвердить, что Родри получил травму связок правого колена. Полузащитник отправится на консультацию в Испанию после предварительного обследования в Манчестере. Оценка состояния здоровья Родри будет продолжаться для установления полной степени травмы и прогноза, — сказано в заявлении.
Родри получил травму в матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Полузащитник покинул поле на 21-й минуте встречи. После игры сообщалось, что 28-летний испанец получил разрыв крестообразной связки колена, из-за чего он может пропустить остаток сезона.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с горожанами он в четвертый раз стал чемпионом Англии.
Минувшим летом Родри стал победителем Евро-2024 в составе сборной Испании и был признан лучшим игроком турнира. Он является одним из фаворитов на получение «Золотого мяча» по итогам сезона-2023/24.
«Манчестер Сити» лидирует в турнирной таблице АПЛ, опережая «Ливерпуль» и «Астон Виллу» на один балл. В субботу, 28 сентября, команда Пепа Гвардиолы на выезде сыграет против «Ньюкасла». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.