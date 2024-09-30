Игрок «Ман Сити» рассказал о планах завести видеоблог о рыбалке

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поделился своей страстью к рыбалке.
«Заведу видеоблог о рыбалке. В детстве мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и я полюбил это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Например, карпа. Я часто рыбачу. Для меня это кайф. Мне очень нравится», — цитирует Фодена Daily Mail.
По итогам сезона-2023/24 он был признан игроком года в Английской премьер-лиге (АПЛ), как по версии лиги, так по мнению журналистов и коллег. В прошлом сезоне Фоден провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач.
Фоден с 9 лет играет в системе «Манчестер Сити». Все за клуб Фил провел 275 матчей, в которых отметился 87 мячами и сделал 53 результативные передачи.
Полузащитник сыграл 41 матч за сборную Англии, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 150 миллионов евро.