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Игрок «Ман Сити» рассказал о планах завести видеоблог о рыбалке

24-летний Фил Фоден рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поделился своей страстью к рыбалке.

«Заведу видеоблог о рыбалке. В детстве мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и я полюбил это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Например, карпа. Я часто рыбачу. Для меня это кайф. Мне очень нравится», — цитирует Фодена Daily Mail.

По итогам сезона-2023/24 он был признан игроком года в Английской премьер-лиге (АПЛ), как по версии лиги, так по мнению журналистов и коллег. В прошлом сезоне Фоден провел 35 матчей в АПЛ, в которых забил 19 мячей и отдал 8 голевых передач.

Фоден с 9 лет играет в системе «Манчестер Сити». Все за клуб Фил провел 275 матчей, в которых отметился 87 мячами и сделал 53 результативные передачи.

Полузащитник сыграл 41 матч за сборную Англии, в которых забил 4 мяча. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 150 миллионов евро.

Ньюкасл Юнайтед
1:1
Первый тайм: 0:1
Манчестер Сити
Футбол, Англия, Тур 6
28.09.2024, 14:30 (МСК UTC+3)
St James' Park
Главные тренеры
Эдди Хау
Хосеп Гвардиола
Голы
Ньюкасл Юнайтед
Энтони Гордон
58′
Манчестер Сити
Йошко Гвардиол
(Джек Грилиш)
35′
Составы команд
Ньюкасл Юнайтед
22
Ник Поуп
5
Фабиан Шер
26′
20
Льюис Холл
33
Дэн Берн
7
Жоэлинтон
63′
39
Бруну Гимарайнс
32′
10
Энтони Гордон
23
Джейкоб Мерфи
2
Киран Триппьер
78′
21
Валентино Ливраменто
8
Сандро Тонали
62′
78′
36
Шон Лонгстафф
11
Харви Барнс
77′
28
Джозеф Уиллок
Манчестер Сити
31
Эдерсон
56′
2
Кайл Уокер
3
Рубен Диаш
90′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
8
Матео Ковачич
60′
20
Бернарду Силва
9
Эрлин Бреут Холанн
82
Рико Льюис
81′
11
Жереми Доку
19
Илкай Гюндоган
66′
47
Фил Фоден
10
Джек Грилиш
62′
81′
26
Савио
Статистика
4
Желтые карточки
4
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
11
Удары (всего)
16
4
Удары в створ
6
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
6
14
Фолы
10
1
Офсайды
0
Судейская бригада
Главный судья
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Чемпионат Англии: таблица и календарь