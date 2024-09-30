Игрок «Ман Сити» рассказал о планах завести видеоблог о рыбалке

«Заведу видеоблог о рыбалке. В детстве мой отец всегда брал меня с собой на рыбалку, и я полюбил это занятие. Я ловил все что угодно, попадалась рыба и поменьше, но чем чаще я добивался успеха, тем сильнее мне хотелось поймать что-нибудь покрупнее. Например, карпа. Я часто рыбачу. Для меня это кайф. Мне очень нравится», — цитирует Фодена Daily Mail.