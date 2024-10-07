«ПСЖ» не смог обыграть «Ниццу» и упустил лидерство в Лиге 1

«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше. Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», — сказал Доннарумма после матча.