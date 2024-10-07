«ПСЖ» не смог обыграть «Ниццу» и упустил лидерство в Лиге 1

Счет в матче на 39-й минуте открыл тунисский защитник «Ниццы» Али Абди. Парижане ответили на это голом португальского защитника Нуну Мендеша на 52-й минуте.
Ворота столичной команды защищал итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин Матвей Сафонов второй матч подряд проводил на скамейке запасных.
«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше. Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», — сказал Доннарумма после матча.
«ПСЖ» второй раз в этом сезоне потерял очки, из-за чего лидерство в турнирной таблице Лиги 1 перешло к «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Перед международной паузой команды разделяет между собой два очка. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 19 октября дома против «Страсбура».