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«ПСЖ» не смог обыграть «Ниццу» и упустил лидерство в Лиге 1

«Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1) в выездном матче 7-го тура чемпионата Франции по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Счет в матче на 39-й минуте открыл тунисский защитник «Ниццы» Али Абди. Парижане ответили на это голом португальского защитника Нуну Мендеша на 52-й минуте.

Ворота столичной команды защищал итальянский вратарь Джанлуиджи Доннарумма. Россиянин Матвей Сафонов второй матч подряд проводил на скамейке запасных.

«Первый тайм сложился не очень хорошо, мы должны играть лучше. Мы должны прибавить, это крайне важно. Во втором тайме мы играли лучше. Я очень зол из-за того, что пропустили очередной гол, нам нужно действовать агрессивнее. Критика на меня не действует, я готов к ней», — сказал Доннарумма после матча.

«ПСЖ» второй раз в этом сезоне потерял очки, из-за чего лидерство в турнирной таблице Лиги 1 перешло к «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. Перед международной паузой команды разделяет между собой два очка. Следующий матч команда Луиса Энрике проведет 19 октября дома против «Страсбура».

Ницца
1:1
Первый тайм: 1:0
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 7
6.10.2024, 21:45 (МСК UTC+3)
Allianz Riviera
Главные тренеры
Франк Эз
Луис Энрике
Голы
Ницца
Али Абди
39′
ПСЖ
Нуну Мендеш
(Усман Дембеле)
52′
Составы команд
Ницца
1
Марцин Булка
2
Али Абди
4
Бонфим Коста Сантос Данте
64
Мойзе Бомбито
28
Хишам Будауи
71′
92
Жонатан Клосс
55
Юсуф Ндайишимие
57′
33
Антуан Менди
22
Танги Ндомбеле
88′
8
Пабло Росарио
7
Жереми Бога
77′
10
Софьян Диоп
25
Мохамед-Али Шо
77′
15
Юссуфа Мукоко
29
Эванн Гессан
88′
19
Бадредин Буанани
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
36′
5
Маркиньос
36′
25
Нуну Мендеш
51
Вильян Пачо
87
Жоау Невеш
10
Усман Дембеле
29
Брэдли Барколя
8
Фабиан Руис
78′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
71′
17
Витор Феррейра Витинья
23
Рандаль Коло Муани
46′
19
Ли Кан Ин
Статистика
1
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
9
Удары (всего)
19
3
Удары в створ
9
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
15
7
Фолы
9
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Жером Бризар
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Ницца
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь