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«Манчестер Сити» выиграл дело против АПЛ

Речь идет о деле с обращением клуба в Арбитражный трибунал по поводу правил чемпионата Англии о сделках с ассоциированными сторонами.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В начале лета стало известно, что «горожане» подали «беспрецедентный» иск против лиги из-за правил работы со спонсорами — с обвинением в «тирании большинства» и «дискриминации». Предполагается, что результаты рассмотрения дела могут повлиять на другой процесс — о 115 нарушениях финансового фэйр-плей.

«После сегодняшней публикации решения Арбитражного суда “Ман Сити” благодарит его членов за работу и приветствует их выводы. Клуб добился удовлетворения своего иска: правила о сделках с ассоциированными сторонами (ATP) были признаны незаконными, а решения английской Премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам “Ман Сити” были отменены. Суд постановил, что как первоначальные, так и текущие изменённые правила APT нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процедурной справедливости.

Было установлено, что Премьер-лига злоупотребила своим доминирующим положением. Помимо общих выводов о законности, суд отменил конкретные решения Премьер-лиги, чтобы пересчитать справедливую рыночную стоимость двух сделок, заключённых клубом. Суд постановил, что Премьер-лига приняла решения процедурно несправедливым образом. АПЛ также необоснованно задержала оценку справедливой рыночной стоимости двух спонсорских сделок клуба, нарушив тем самым собственные правила", — говорится в заявлении клуба.

После 7 туров Английской Премьер-лиги с 18 очками лидирует «Ливерпуль». У «Ман Сити» и «Арсенала» на одно очко меньше.

Манчестер Сити
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