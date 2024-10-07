«Манчестер Сити» выиграл дело против АПЛ

«После сегодняшней публикации решения Арбитражного суда “Ман Сити” благодарит его членов за работу и приветствует их выводы. Клуб добился удовлетворения своего иска: правила о сделках с ассоциированными сторонами (ATP) были признаны незаконными, а решения английской Премьер-лиги по двум конкретным спонсорским сделкам “Ман Сити” были отменены. Суд постановил, что как первоначальные, так и текущие изменённые правила APT нарушают законодательство Великобритании о конкуренции и требования процедурной справедливости.