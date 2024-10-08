«Барселона» начнет продажу абонементов на обновленный «Камп Ноу»

Каталонский клуб выставит на продажу 45 тысяч абонементов, что составит 85% от общей вместимости стадиона, не считая VIP-мест. Цены на них варьируются от 260 до 755 евро. Зарегистрироваться для покупки абонементов можно с 11 октября по 23 октября.
По окончании этого периода, если заявок окажется больше, чем свободных мест, то 24 октября будет проведена жеребьевка, которая определит обладателей абонементов, и они смогут совершить покупку с 28 октября по 11 ноября. Исключение составят владельцы абонементов, которые приобрели пропуск на сезон-2023/24 на Олимпийском стадионе. Им предоставят эксклюзивный 72-часовой период с 25 по 27 октября для покупки на абонемента «Камп Ноу».
Предварительно заявленная вместимость «Камп Ноу» на первое время составит 62 тысячи человек.
Ранее издание Mundo Deportivo сообщало, что стадион откроют 15 декабря.
Напомним, «Камп Ноу» был закрыт на реконструкцию в июне 2023 года. Обновленный стадион сможет вместить 105 тысяч зрителей, это сделает его единственным стадионом в Европе с вместимостью свыше 100 тысяч человек.