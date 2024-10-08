«Барселона» начнет продажу абонементов на обновленный «Камп Ноу»

По окончании этого периода, если заявок окажется больше, чем свободных мест, то 24 октября будет проведена жеребьевка, которая определит обладателей абонементов, и они смогут совершить покупку с 28 октября по 11 ноября. Исключение составят владельцы абонементов, которые приобрели пропуск на сезон-2023/24 на Олимпийском стадионе. Им предоставят эксклюзивный 72-часовой период с 25 по 27 октября для покупки на абонемента «Камп Ноу».