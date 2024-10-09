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«Реал» начал подготовку к вручению Винисиусу «Золотого мяча»

Мадридский «Реал» начал готовиться к церемонии вручения «Золотого мяча». Об этом сообщает Relevo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В мадридском клубе уверены, что Винисиус получит главный индивидуальный приз по итогам сезона-2023/24. В данный момент разрабатывается план по его сопровождению на церемонию в Париж, готовятся делегация и видео с поздравлениями для бразильца.

Ранее сообщалось, что Винисиус уже оповещен о том, что он станет обладателем «Золотого мяча».

Церемония вручения «Золотого мяча» пройдет 28 октября в театре «Шатле» в Париже. В тройку фаворитов на награду помимо Винисиуса входят полузащитник «Манчестер Сити» Родри и полузащитник «Реала» Джуд Беллингем. Действующим обладателем награды является Лионель Месси.

В прошлом сезоне Винисиус выиграл с «Реалом» Ла Лигу, Лигу чемпионов и Суперкубок Испании. Он провел 49 матчей, в которых забил 26 голов и сделал 13 голевых передач.

Также Винисиус провел 10 матчей за сборную Бразилии, сумев в них отметиться двумя забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Бразильцы неудачно выступили на Кубке Америки-2024, уступив в ¼ финала Сборной Уругвая (0:0, пен. 2:4).

Реал