По просьбе тен Хага «МЮ» построил стену за 200 тысяч фунтов

По данным Daily Mail, стена, строительство которой было одобрено руководством «МЮ», была установлена недавно по просьбе главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Отмечается, что стоимость сооружения вызвала недоумение у сотрудников клуба на фоне сокращения, после которого уволили 250 человек.
«Манчестер Юнайтед» проводит третий сезон под руководством Эрика тен Хага. В свой первый год 54-летний специалист выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.
По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные тен Хага дома сыграют с «Брентфордом».