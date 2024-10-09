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По просьбе тен Хага «МЮ» построил стену за 200 тысяч фунтов

На базе «Манчестер Юнайтед» в Каррингтоне возвели огромную белую стену, чтобы посторонние не могли следить за тренировками и защитить команду от ветра.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По данным Daily Mail, стена, строительство которой было одобрено руководством «МЮ», была установлена недавно по просьбе главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага. Отмечается, что стоимость сооружения вызвала недоумение у сотрудников клуба на фоне сокращения, после которого уволили 250 человек.

«Манчестер Юнайтед» проводит третий сезон под руководством Эрика тен Хага. В свой первый год 54-летний специалист выиграл с клубом Кубок английской лиги, а в прошлом сезоне завоевал Кубок Англии. Тем не менее, минувший сезон «Юнайтед» закончил на восьмом месте, что стало худшим результатом клуба в XXI веке.

По итогам семи туров «Манчестер Юнайтед» с 8 очками располагается на 14-м месте в турнирной таблице АПЛ. В следующем туре подопечные тен Хага дома сыграют с «Брентфордом».

Манчестер Юнайтед
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