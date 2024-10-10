Харрисбург
Футбол
Премьер-лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Мини-футбол
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Холанд объяснил свое грубое поведение в матче с «Арсеналом»

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд прокомментировал свое поведение в домашнем матче 5-го тура АПЛ против «Арсенала» (2:2). Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 8-й добавленной минуте «горожане» сравняли счет благодаря точному удару Джона Стоунза. После гола Холанд взял мяч в руки и бросил его в затылок защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу. После финального свистка норвежец похлопал по плечу главного тренера «канониров» Микеля Артету и вступил в словесную перепалку с нападающим Габриэлем Жезусом.

«В этой игре все происходило сгоряча. Что происходит на поле, то там и остается. Так оно и есть», — сказал Холанд.

В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на один балл. 20 октября «горожане» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».

Манчестер Сити
2:2
Первый тайм: 1:2
Арсенал
Футбол, Англия, Тур 5
22.09.2024, 18:30 (МСК UTC+3)
Etihad Stadium, 52846 зрителей
Главные тренеры
Хосеп Гвардиола
Микель Артета
Голы
Манчестер Сити
Эрлин Бреут Холанн
(Савио)
9′
Джон Стоунс
90+8′
Арсенал
Риккардо Калафьори
(Габриел Мартинелли)
22′
Габриэл Магальяйнс
(Букайо Сака)
45+1′
Составы команд
Манчестер Сити
31
Эдерсон
22′
3
Рубен Диаш
45+1′
24
Йошко Гвардиол
25
Мануэль Аканджи
19
Илкай Гюндоган
20
Бернарду Силва
90+1′
9
Эрлин Бреут Холанн
2
Кайл Уокер
78′
5
Джон Стоунс
16
Родри
21′
8
Матео Ковачич
11
Жереми Доку
70′
47
Фил Фоден
26
Савио
78′
10
Джек Грилиш
Арсенал
22
Давид Райя
2
Вильям Салиба
6
Габриэл Магальяйнс
5
Томас Партей
45+7′
29
Кай Хаверц
41
Деклан Райс
83′
19
Леандро Троссар
34′
45+8′
12
Юррьен Тимбер
90′
49
Майлс Льюис-Скелли
65′
33
Риккардо Калафьори
74′
15
Якуб Кивер
7
Букайо Сака
46′
4
Бен Уайт
11
Габриел Мартинелли
87′
9
Габриэл Жезус
90+6′
Статистика
3
Желтые карточки
6
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
33
Удары (всего)
5
11
Удары в створ
3
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
7
Фолы
10
0
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Майкл Оливер
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Сити
Арсенал
Чемпионат Англии: таблица и календарь