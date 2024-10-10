Холанд объяснил свое грубое поведение в матче с «Арсеналом»

На 8-й добавленной минуте «горожане» сравняли счет благодаря точному удару Джона Стоунза. После гола Холанд взял мяч в руки и бросил его в затылок защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу. После финального свистка норвежец похлопал по плечу главного тренера «канониров» Микеля Артету и вступил в словесную перепалку с нападающим Габриэлем Жезусом.