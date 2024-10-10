Холанд объяснил свое грубое поведение в матче с «Арсеналом»

На 8-й добавленной минуте «горожане» сравняли счет благодаря точному удару Джона Стоунза. После гола Холанд взял мяч в руки и бросил его в затылок защитнику «Арсенала» Габриэлу Магальянсу. После финального свистка норвежец похлопал по плечу главного тренера «канониров» Микеля Артету и вступил в словесную перепалку с нападающим Габриэлем Жезусом.
«В этой игре все происходило сгоряча. Что происходит на поле, то там и остается. Так оно и есть», — сказал Холанд.
В этом сезоне Холанд провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах, в которых забил 11 мячей.
«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, отставая от «Ливерпуля» на один балл. 20 октября «горожане» на выезде сыграют с «Вулверхэмптоном».