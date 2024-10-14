Топ секретов идеальной формы Криштиану Роналду

Посмотрим на секреты идеальной формы футболиста.
Питание
Сбалансированное питание одна из причин идеальной физической формы Роналду. Он придерживается средиземноморской диеты (она основана на традиционных продуктах и блюдах стран Франции, Испании, Греции и Италии. Упор в диете делается на растительную пищу и полезные жиры. Это гибкая система, которую легко адаптировать под свои потребности — Прим. ред.). В основе рациона Роналду цельнозерновые продукты, овощи, фрукты и много белка: нежирное куриное мясо, рыба и яйца. Также футболист не забывает соблюдать водный баланс.
Криштиану делит приемы пищи на 5−6 раз, питается небольшими порциями. Интервал между употреблением пищи составляет 2−4 часа, это позволяет поддерживать высокий уровень обмена веществ (процесс, при котором тело превращает пищу, которую вы едите, в энергию — Прим. ред.). Самый плотный прием пищи приходится на утреннее время, а всего в день Роналду употребляет около 3000 ккал. Он признается, что не пьет газированные напитки с сахаром и алкоголь, а также не ест сладкое и фастфуд.
Тренировки
Еще одной важной составляющей успешной формы Роналду являются тренировки. Для 39-летнего футболиста тренировочный процесс — неотъемлемая часть жизни. Роналду занимается на поле с игроками команды и сборной Португалии (с 2023 года Роналду выступает в Саудовской Аравии за «Аль-Наср» — Прим. ред.), где выполняет беговую работу, отрабатывает технические и тактические элементы.
Еще он тренируется в тренажерном зале по индивидуальной программе. Роналду предпочитает кардио-тренировки, которые направлены на развитие скорости, силовые упражнения с тренажерами или без, упражнения на пресс. Криштиану не забывает о растяжке и занимается пилатесом.
Сон и восстановление
С режимом сна Криштиану работает исследователь из Великобритании Ник Литтлхэйлс. Он сотрудничал с «Манчестер Юнайтед», мадридским «Реалом», сборной Великобритании по велоспорту, со сборной Англии по футболу, другими футбольными клубами и не только. В интервью изданию The Independent в 2017 году Ник рассказывал, что они познакомились с Роналду в 2014 году и он три года работает над режимом сна португальца.
Специалист придерживается мнения, что для спортсмена не важен один длинный сон (8 часов). Поэтому у Роналду свой индивидуальный режим. По методике Литтлхэйлса сон Роналду разбит на пять циклов продолжительностью полтора часа. Например, 4,5 или шесть часов Криштиану спит ночью, а еще три или 1,5 — днем. Роналду спит в позе эмбриона на тонком матрасе (10 см) с плотно задернутыми шторами при температуре в комнате от 16 до 18 градусов и всегда на свежем постельном белье.
Для восстановления после тренировок футболист пользуется холодной ванной, сауной и криокамерой.
Криокамера — помещение, предназначенное для создания экстремально низких температур (обычно от минус 50 до минус 170 градусов по Цельсию). Криокамера оказывает положительное влияние на организм. Она способствует нормализации кровообращения, улучшает состояние кожи, стимулирует обмен веществ, а также убирает болевой синдром и воспаления.
Роналду не забывает уделять время семье в паузах от напряженного игрового графика, чтобы отдохнуть не только физически, но и ментально. Футболист часто делится совместными кадрами из отпуска.