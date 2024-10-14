Топ секретов идеальной формы Криштиану Роналду

Специалист придерживается мнения, что для спортсмена не важен один длинный сон (8 часов). Поэтому у Роналду свой индивидуальный режим. По методике Литтлхэйлса сон Роналду разбит на пять циклов продолжительностью полтора часа. Например, 4,5 или шесть часов Криштиану спит ночью, а еще три или 1,5 — днем. Роналду спит в позе эмбриона на тонком матрасе (10 см) с плотно задернутыми шторами при температуре в комнате от 16 до 18 градусов и всегда на свежем постельном белье.