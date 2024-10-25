Джон Терри назвал Абрамовича лучшим владельцем в мировом футболе

24 октября Абрамовичу исполнилось 58 лет. Бывший защитник «Челси» Джон Терри поздравил экс-владельца клуба Романа Абрамовича с днем рождения.
«С днем рождения, босс. Лучший владелец в мировом футболе. Спасибо за все», — написал англичанин в соцсетях.
В комментариях к Терри присоединился бывший тренер «синих» Жозе Моуринью, который сейчас возглавляет «Фенербахче».
Абрамович был владельцем лондонского клуба с 2003 по 2022 год. За это время «Челси» по пять раз становился чемпионом Англии и обладателем Кубка страны, трижды выиграл Кубок английской лиги и по два раза завоевал Лигу чемпионов и Лигу Европы.
Джон Терри большую часть карьеры провел в «Челси». Помимо лондонского клуба, он играл за «Ноттингем Форест» и «Астон Виллу». В составе «синих» защитник провел 717 матчей, в которых забил 67 мячей и сделал 27 результативных передач.
В сентябре 2018 года Джон Терри прошел медицинское обследование в московском «Спартаке», однако в итоге отказался от заключения контракта с российским клубом и вскоре объявил о завершении игровой карьеры.