Флик: «Реал» — «Барселона» — это Класико с большой буквы

«Честно говоря, много не думал об этом. Важно хорошо подготовить команду, я не могу даже объяснить, насколько важно. Но, конечно, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча. У нас разные идеи, можем играть по-разному. В матче с “Баварией” мы поняли, что нам нужно улучшить некоторые вещи. Сейчас нам придётся адаптироваться к игре и стилю “Мадрида”. “Реал” — хорошо подготовленная команда. Но я доверяю своим парням, потому что до сих пор у них всё прекрасно получалось», — заявил Флик на пресс-конференции.