Флик: «Реал» — «Барселона» — это Класико с большой буквы

Немецкий специалист Ханс-Дитер Флик возглавил сине-гранатовых перед началом сезона. Он ответил на вопрос о своих ожиданиях перед первым Эль-Класико в карьере.
«Честно говоря, много не думал об этом. Важно хорошо подготовить команду, я не могу даже объяснить, насколько важно. Но, конечно, мы с нетерпением ждём завтрашнего матча. У нас разные идеи, можем играть по-разному. В матче с “Баварией” мы поняли, что нам нужно улучшить некоторые вещи. Сейчас нам придётся адаптироваться к игре и стилю “Мадрида”. “Реал” — хорошо подготовленная команда. Но я доверяю своим парням, потому что до сих пор у них всё прекрасно получалось», — заявил Флик на пресс-конференции.
Также главный тренер «Барселоны» прокомментировал игру полузащитника Фермина Лопеса. В текущем сезоне 21-летний Лопес принял участие в пяти матчах во всех турнирах и сделал две голевые передачи.
«Мы рады, что он вернулся после травмы и демонстрирует хорошую игру, но я еще не решил, будет ли он стартовом составе в матче с “Реалом”, — добавил немецкий тренер.
На этой неделе оба клуба одержали крупные победы над сильными соперниками в Лиге чемпионов. «Реал» благодаря хет-трику Винисиуса разгромил дортмундскую «Боруссию» (5:2). А «Барселона» одержала уверенную победу над «Баварией» со счетом 4:1. В составе сине-гранатовых хет-триком отличился еще один бразилец — Рафинья.