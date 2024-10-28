«ПСЖ» разгромил «Марсель» и единолично возглавил Лигу 1

«ПСЖ» единолично возглавил турнирную таблицу Лиги 1, опережая на три очка «Монако» и на шесть — «Марсель». В субботу, 2 ноября, парижане дома сыграют с «Лансом». На следующий день «Марсель» на выезде сыграет против «Нанта».