«ПСЖ» разгромил «Марсель» и единолично возглавил Лигу 1

Забитыми мячами в этой встрече отметились Жоау Невеш (7') и Брадли Баркола (40'), также автогол на свой счет записал защитник хозяев Леонардо Балерди (29'). «Марсель» с 20-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Амина Арита.
Нападающий «ПСЖ» Брадли Баркола укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги 1. На счету 22-летнего француза восемь забитых мячей в девяти матчах чемпионата.
«ПСЖ» единолично возглавил турнирную таблицу Лиги 1, опережая на три очка «Монако» и на шесть — «Марсель». В субботу, 2 ноября, парижане дома сыграют с «Лансом». На следующий день «Марсель» на выезде сыграет против «Нанта».