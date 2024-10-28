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«ПСЖ» разгромил «Марсель» и единолично возглавил Лигу 1

«Пари Сен-Жермен» на выезде разгромил «Марсель» (3:0) в матче 9-го тура чемпионата Франции по футболу.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Забитыми мячами в этой встрече отметились Жоау Невеш (7') и Брадли Баркола (40'), также автогол на свой счет записал защитник хозяев Леонардо Балерди (29'). «Марсель» с 20-й минуты играл в меньшинстве после удаления полузащитника Амина Арита.

Нападающий «ПСЖ» Брадли Баркола укрепил свое лидерство в списке лучших бомбардиров Лиги 1. На счету 22-летнего француза восемь забитых мячей в девяти матчах чемпионата.

«ПСЖ» единолично возглавил турнирную таблицу Лиги 1, опережая на три очка «Монако» и на шесть — «Марсель». В субботу, 2 ноября, парижане дома сыграют с «Лансом». На следующий день «Марсель» на выезде сыграет против «Нанта».

Марсель
0:3
Первый тайм: 0:3
ПСЖ
Футбол, Франция, Тур 9
27.10.2024, 22:45 (МСК UTC+3)
Velodrome, 66115 зрителей
Главные тренеры
Роберто Де Дзерби
Луис Энрике
Голы
ПСЖ
Жоау Невеш
7′
Леонардо Балерди
29′
Брэдли Барколя
(Усман Дембеле)
40′
Составы команд
Марсель
1
Херонимо Рульи
5
Леонардо Балерди
20
Лилиан Брассье
62
Микаэль Мурильо
11
Амин Харит
20′
19
Жоффре Кондогбья
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
18′
25
Адриен Рабьо
9
Элие Вахи
46′
17
Джонатан Роу
10
Мэйсон Гринвуд
46′
51
Исмаэль Коне
44
Луис Энрике
85′
29
Поль Лирола
ПСЖ
1
Джанлуиджи Доннарумма
2
Ашраф Хакими
5
Маркиньос
51
Вильян Пачо
17
Витор Феррейра Витинья
10
Усман Дембеле
25
Нуну Мендеш
50′
35
Лукас Бералдо
19
Ли Кан Ин
78′
11
Марко Асенсио
33
Уоррен Заир-Эмери
67′
8
Фабиан Руис
87
Жоау Невеш
78′
24
Сенни Маюлу
29
Брэдли Барколя
67′
14
Дезире Дуэ
Статистика
1
Желтые карточки
0
1
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
5
Удары (всего)
19
1
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
1
Угловые
2
4
Фолы
7
2
Офсайды
8
Судейская бригада
Главный судья
Франсуа Летексье
(Франция)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Марсель
ПСЖ
Чемпионат Франции: таблица и календарь