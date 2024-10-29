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Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня

Бывший футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Луиш Фигу прокомментировал итоги вручения «Золотого мяча».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Напомним, вчера в парижском театре «Шатле» прошла церемония вручения награды «Золотой мяч». Ее обладателем стал полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри. Впервые «Золотой мяч» вручали совместно с УЕФА.

Ранее в СМИ писали, что награду получит нападающий «Реала» Винисиус. В день церемонии стало известно, что «Золотой мяч» достанется Родри. «Реал» обвинил организаторов премии в неуважении. Представители мадридского клуба не появились на церемонии.

— «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня. Я был в отеле, когда меня застала врасплох новость, что «Реал» не приедет. Когда тебя номинируют, у тебя есть шанс победить. Теперь вопрос нужно задать тем, кто голосует, журналистам, которые в теории понимают футбол.

Нужно четко указывать, кто выиграл, а кто проиграл. Это разочарование для тех, кто не победил. Когда я выигрывал награду, я об этом знал заранее, но теперь итоги голосования сохраняют в секрете, — приводит слова Фигу AS.

Фигу стал обладателем «Золотого мяча» в 2000 году.

В топ-5 лучших футболистов мира по итогам прошлого сезона по версии France Football вошли: первое место — Родри («Манчестер Сити»), второе место — Винисиус Жуниор («Реал»), третье место — Джуд Беллингем («Реал»), четвертое место — Даниэль Карвахаль («Реал»), пятое место — Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»).

Реал
Манчестер Сити