Фигу: «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня

— «Золотой мяч» был престижной наградой до сегодняшнего дня. Я был в отеле, когда меня застала врасплох новость, что «Реал» не приедет. Когда тебя номинируют, у тебя есть шанс победить. Теперь вопрос нужно задать тем, кто голосует, журналистам, которые в теории понимают футбол.



Нужно четко указывать, кто выиграл, а кто проиграл. Это разочарование для тех, кто не победил. Когда я выигрывал награду, я об этом знал заранее, но теперь итоги голосования сохраняют в секрете, — приводит слова Фигу AS.