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Гвардиола пожаловался на проблемы «Манчестер Сити» с составом

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после поражения в ⅛ финала Кубка лиги с «Тоттенхэмом» (1:2) пожаловался на проблемы с составом. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Завтра у нас на тренировке будут два вратаря и Эрлинг Холанд, и больше у нас никого нет. Нас 13 игроков. У нас действительно трудности, но мы должны приложить усилия. Большинство ребят, которые играли, закончили с проблемами, и мы посмотрим, как они восстановятся. За девять лет у меня никогда не было столько травм по такому количеству причин. В таких ситуациях игроки делают шаг вперёд. Они более сплочены, чем когда-либо», — сказал Гвардиола.

Также испанский специалист объяснил неучастие в матче лучшего бомбардира команды Эрлинга Холанда.

«Все довольно просто. План состоял в том, чтобы Холанд не играл в этом матче. Он сыграл много в этом сезоне, мы знали, что на этой неделе у него не будет возможности восстановиться. Поэтому я не хотел использовать его», — отметил Гвардиола.

«Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, на один балл опережая «Ливерпуль». В субботу, 2 ноября, горожане на выезде сыграют с «Борнмутом». Начало матча — в 18:00 по московскому времени.

Манчестер Сити
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