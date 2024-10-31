Гвардиола пожаловался на проблемы «Манчестер Сити» с составом

«Завтра у нас на тренировке будут два вратаря и Эрлинг Холанд, и больше у нас никого нет. Нас 13 игроков. У нас действительно трудности, но мы должны приложить усилия. Большинство ребят, которые играли, закончили с проблемами, и мы посмотрим, как они восстановятся. За девять лет у меня никогда не было столько травм по такому количеству причин. В таких ситуациях игроки делают шаг вперёд. Они более сплочены, чем когда-либо», — сказал Гвардиола.