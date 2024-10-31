В Испании перенесли семь матчей Кубка страны из-за урагана

Матчи первого круга Кубка Испании «Парла Эскуэла» — «Валенсия» и «Понтеведра» — «Леванте» перенесены на 6-е и 11-я ноября соответственно.
Также на 6-е ноября перенесены игры «Эхеа» — «Эркулес» и «Херес» — «Сеута». 5-го ноября сыграют «Чиклана» и «Осасуна». Позднее станет известно о новых датах матчей «Манисес» — «Хетафе» и «Хове» — «Реал Сосьедад».
Напомним, 29-го октября на Испанию обрушился ураган «Дана». Он вызвал сильные наводнения на востоке страны. Из-за этого, согласно предварительным данным, погибли по меньшей мере 95 человек, сообщает издание Еl Pais. Власти допускают, что число жертв может увеличиться, поскольку многие числятся пропавшими без вести.
Ранее Ла Лига объявила, что матчи ближайшего тура начнутся с минуты молчания в память о жертвах урагана.
«Ла Лига сообщает, что в эти выходные на всех матчах чемпионата Испании будет проведена минута молчания в память о жертвах урагана. Мы выражаем свои соболезнования, а также соболезнования всех клубов испанского футбола семьям и друзьям пострадавших. Таким образом, профессиональный футбол присоединяется к выражению соболезнований и выражает свою солидарность с семьями жертв и пропавших без вести», — говорится в сообщении пресс-службы организации.