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Сафонов с невестой показали образы на Хэллоуин: видео

Голкипер «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов и его невеста Марина Кондратюк показали свои наряды на Хэллоуин.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Кондратюк в одной из соцсетей выложила видео с Матвеем, где он одет в образ священника, а она — в темную юбку с корсетом. Также девушка дополнила образ кровавым макияжем.

«Экзорцист и червивая дама», — подписала короткий ролик Кондратюк.

Хэллоуин отмечается 31 октября. Он традиционно празднуется в Западной Европе и Северной Америке, хотя официальным выходным днем не является. Многие известные спортсмены с семьями наряжаются в костюмы и посещают тематические вечеринки.

Ранее свои костюмы показали Александр Овечкин с супругой Анастасией.

Напомним, Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. 25-летний вратарь провел три матча за новый клуб, один из которых — «на ноль». Также в активе Сафонова 13 матчей за сборную России.

В текущем сезоне чемпионата Франции «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице с 23 очками. В следующем туре команда Луиса Энрике на домашнем поле примет «Ланс».

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