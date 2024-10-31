Сафонов с невестой показали образы на Хэллоуин: видео

Напомним, Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 млн евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. 25-летний вратарь провел три матча за новый клуб, один из которых — «на ноль». Также в активе Сафонова 13 матчей за сборную России.