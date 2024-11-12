Жена Бекхэма рассказала о самом сложном периоде в карьере мужа

На прошлой неделе 50-летняя Виктория была признана женщиной года по версии издания.
«Самый сложный период в нашей жизни был после чемпионата мира 1998 года во Франции. Когда на мужа посыпалась критика за поражение, Дэвиду было столько же лет, сколько сейчас нашему сыну Ромео. Это очень тяжело для 22-летнего парня. Когда ты в этом участвуешь, то не знаешь, тонешь или плывешь, ты просто продолжаешь переживать это все. Но мы были друг у друга, а остальное — уже история. Однако мысль о том, что моему сыну пришлось бы пройти через это. Я не знаю, как бы он с этим справился. Я не знаю, как с этим справился бы кто-либо. Но у нас не было выбора», — сказала Бекхэм.
В матче ⅛ финала чемпионата мира 1998 года Бекхэм столкнулся с капитаном сборной Аргентины Диего Симеоне, а затем пнул его, получив за это красную карточку. В итоге сборная Англии почти целый тайм играла в меньшинстве, уступив аргентинцам в послематчевой серии пенальти. Бекхэм назывался английской прессой и болельщиками главной причиной провального выступления сборной на мундиале.
В 1999 году Бекхэм после двух лет романтических отношений женился на участнице поп-группы Spice Girls Виктории Адамс. У них родилось четверо детей: сыновья Бруклин (р. 1999), Ромео (р. 2002), Круз (р. 2005), а также дочь Харпер Севен (р. 2011).
Бекхэм завершил свою игровую карьеру в 2013 году. Он известен по выступлениям за «Манчестер Юнайтед», «Реал Мадрид», «Лос-Анджелес Гэлакси», «Милан» и «Пари Сен-Жермен». В настоящий момент Бекхэм является президентом и совладельцем футбольного клуба «Интер Майами», за который выступает звездный аргентинец Лионель Месси.