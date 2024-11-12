Жена Бекхэма рассказала о самом сложном периоде в карьере мужа

«Самый сложный период в нашей жизни был после чемпионата мира 1998 года во Франции. Когда на мужа посыпалась критика за поражение, Дэвиду было столько же лет, сколько сейчас нашему сыну Ромео. Это очень тяжело для 22-летнего парня. Когда ты в этом участвуешь, то не знаешь, тонешь или плывешь, ты просто продолжаешь переживать это все. Но мы были друг у друга, а остальное — уже история. Однако мысль о том, что моему сыну пришлось бы пройти через это. Я не знаю, как бы он с этим справился. Я не знаю, как с этим справился бы кто-либо. Но у нас не было выбора», — сказала Бекхэм.