Тебас: говорили, с Мбаппе «Реал» будет непобедим, но это не так

— «Барселона» выиграла Ла Лигу два года назад, футбол — это не математика. О Мбаппе все говорили: «Теперь “Реал” будет непобедим», но футбол не так работает. Им приходится адаптироваться, они люди… это к счастью, что футбол устроен не так. Бывают ситуации, когда Мбаппе приходит в команду и ничего не выигрывает, или «Жирона» борется за чемпионство за три тура до конца. «Барселона» находится в тяжелом положении, и тем ценнее ее успех, ведь его никто не ожидал, — сказал Тебас.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 11 матчей в Ла Лиге, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на шесть очков.