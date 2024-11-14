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Тебас: говорили, с Мбаппе «Реал» будет непобедим, но это не так

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас высказался о борьбе за чемпионство в Ла Лиге. Об этом сообщает Marca.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

— «Барселона» выиграла Ла Лигу два года назад, футбол — это не математика. О Мбаппе все говорили: «Теперь “Реал” будет непобедим», но футбол не так работает. Им приходится адаптироваться, они люди… это к счастью, что футбол устроен не так. Бывают ситуации, когда Мбаппе приходит в команду и ничего не выигрывает, или «Жирона» борется за чемпионство за три тура до конца. «Барселона» находится в тяжелом положении, и тем ценнее ее успех, ведь его никто не ожидал, — сказал Тебас.

Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 11 матчей в Ла Лиге, в которых забил шесть мячей и сделал одну голевую передачу.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, опережая мадридский «Реал» на шесть очков.

Реал
4:0
Первый тайм: 2:0
Осасуна
Футбол, Испания, Тур 13
9.11.2024, 16:00 (МСК UTC+3)
Santiago Bernabeu
Главные тренеры
Карло Анчелотти
Висенте Морено
Голы
Реал
Винисиус Жуниор
(Джуд Беллингем)
34′
Джуд Беллингем
(Рауль Асенсио)
42′
Винисиус Жуниор
(Андрей Лунин)
61′
Винисиус Жуниор
(Браим Диас)
69′
Составы команд
Реал
13
Андрей Лунин
20
Франсиско Гарсия
22
Антонио Рюдигер
6
Эдуардо Камавинга
8
Федерико Вальверде
9
Килиан Мбаппе
3
Эдер Милитау
30′
35
Рауль Асенсио
5
Джуд Беллингем
75′
15
Арда Гюлер
7
Винисиус Жуниор
75′
16
Эндрик
11
Родригу
20′
21
Браим Диас
17
Лукас Васкес
46′
10
Лука Модрич
Осасуна
1
Серхио Эррера
12
Хесус Аресо
22
Энцо Бойомо
23
Абель Бретонес
24
Алехандро Катена
55′
6
Лукас Торро
88′
15
Рубен Пенья
59′
9
Рауль Гарсия
7
Хон Монкайола
81′
18
Икер Муньос
10
Аймар Орос
72′
14
Рубен Гарсия
19
Брайан Сарагоса
82′
20
Хосе Арнаис
17
Анте Будимир
71′
16
Бордонадо Мойсес Гомес
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
18
Удары (всего)
2
8
Удары в створ
0
0
Штанги, перекладины
0
11
Угловые
3
9
Фолы
16
2
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Марио Мелеро Лопес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Реал
Барселона
Чемпионат Испании: таблица и календарь