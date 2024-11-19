Чемпион мира Кандела: Сафонов выигрывает конкуренцию в «ПСЖ»

Бывший защитник сборной Франции Венсан Кандела высказался о конкуренции между российским голкипером Матвеем Сафоновым и итальянским вратарем Джанлуиджи Доннаруммой за место в основном составе «Пари Сен-Жермен».
«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в “ПСЖ”. Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».
Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июне этого года за 20 миллионов евро и стал самым дорогим вратарем в истории парижского клуба. В этом сезоне Сафонов провел четыре матча за «ПСЖ», в которых пропустил два мяча, дважды оставив свои ворота в неприкосновенности.
В активе 25-летнего вратаря 13 матчей за сборную России.
После 11 туров «ПСЖ» занимает первое место в таблице чемпионата Франции, набрав 29 очков. Подопечные Луиса Энрике на 6 очков опережают идущий на второй позиции «Монако», за который выступает еще один игрок из России — Александр Головин.