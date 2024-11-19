Чемпион мира Кандела: Сафонов выигрывает конкуренцию в «ПСЖ»

«Сафонов уже сейчас выигрывает конкуренцию у Доннаруммы в “ПСЖ”. Матвея очень ценят во Франции, все высоко оценивают уровень российского вратаря. Однако у Джанлуиджи большой опыт и не так просто посадить его на скамейку. Но опять же, многое зависит от видения тренера», — приводит слова Кандела «РБ Спорт».