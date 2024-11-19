«Челси» хочет приобрести 11-го вратаря

Лондонский клуб готов предложить за 25-летнего Келлехера €42 млн. В «Ливерпуле» дали понять Келлехеру, что Алисон останется основным вратарем после восстановления от травмы. В октябре 32-летний бразилец повредил подколенное сухожилие.
Отмечается, что Келлехер хочет уйти в команду, где он станет основным голкипером. Именно под эту цель «Челси» рассматривает трансфер ирландского спортсмена.
Келлехером также интересуются «Ювентус» и «Наполи», но сам футболист хочет играть за клуб из чемпионата Англии.
Кивин Келлехер может стать 11-м голкипером в расположении «Челси». Сейчас в заявке лондонского клуба числятся десять голкиперов: Роберт Санчес, Филип Йоргенсен, Маркус Бетинелли, Джордже Петрович, Кепа Аррисабалага, Майк Пендерс, Гэбриел Слонина, Люк Кэмпбелл, Тед Керд и Тедди Шарман-Лоу.
В текущем сезоне «Челси» располагается на третьем месте в турнирной таблице АПЛ с 19 очками. В следующем туре команда Энцо Марески 23 ноября сыграет на выезде против «Лестера».