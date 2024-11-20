Левандовски назвал примерные сроки завершения своей карьеры

«Учитывая мой возраст, сейчас я знаю, что скоро — в течение двух-трех лет — моя карьера будет закончена. Я хочу быть единственным человеком, который скажет, когда придет время вешать бутсы на гвоздь. Когда однажды я проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым сигналом для меня начать думать о завершении карьеры», — приводит слова Левандовски Forbes.