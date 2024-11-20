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Левандовски назвал примерные сроки завершения своей карьеры

Нападающий «Барселоны» и сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, когда может завершить игровую карьеру.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Контракт 36-летнего форварда с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года с опцией продления еще на один сезон.

«Учитывая мой возраст, сейчас я знаю, что скоро — в течение двух-трех лет — моя карьера будет закончена. Я хочу быть единственным человеком, который скажет, когда придет время вешать бутсы на гвоздь. Когда однажды я проснусь и почувствую, что не хочу идти на тренировку, это будет первым сигналом для меня начать думать о завершении карьеры», — приводит слова Левандовски Forbes.

«Пока что каждое утро я просыпаюсь, не испытывая каких-либо болезненных ощущений. Надеюсь, так будет и дальше. Я все еще чувствую, что люблю тренироваться и приезжать в клуб», — добавил польский футболист.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 19 голов и отдал 2 результативные передачи в 17 матчах «Барселоны» во всех турнирах. В октябре 2024 года Левандовски забил свой 700-й гол в профессиональной карьере. Этой отметки в текущем столетии достигли только Криштиану Роналду и Лионель Месси.

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