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СМИ: «Лестер» ведет переговоры с ван Нистелроем

Накануне руководство «Лестера» отправило в отставку главного тренера команды Стива Купера.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой в ближайшее время может возглавить «Лестер». Как сообщил журналист Руди Галетти в социальных сетях, «лисы» начали вести переговоры с нидерландским специалистом.

Ван Нистелрой пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года в качестве ассистента тренера. До этого Руд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Под руководством нидерландца «Манчестер Юнайтед» провел 4 матча, в которых одержал 3 победы. Еще один матч был завершен вничью.

24 ноября пресс-служба «Лестера» объявила о расставании со Стивом Купером, который возглавлял клуб с начала текущего сезона. После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков. В последнем туре «лисы» уступили в домашнем матче лондонскому «Челси» со счетом 1:2.

30 ноября «Лестер» встретится на выезде с «Брентфордом». Начало игры 13-го тура АПЛ запланировано на 18 часов по московскому времени.

Лестер
1:2
Первый тайм: 0:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 12
23.11.2024, 15:30 (МСК UTC+3)
King Power Stadium
Главные тренеры
Стив Купер
Энцо Мареска
Голы
Лестер
Джордан Айю
90+5′
Челси
Николас Джексон
(Энцо Фернандес)
15′
Энцо Фернандес
75′
Составы команд
Лестер
30
Мадс Хермансен
2
Джеймс Джастин
3
Ваут Фас
78′
5
Калеб Околи
16
Виктор Кристансен
24
Бубакари Сумаре
29′
6
Уилфред Ндиди
22′
71′
10
Стефи Мавидиди
8
Харри Уинкс
11′
22
Оливер Скипп
31′
11
Биляль Эль-Ханнус
79′
14
Бобби Рид
9
Джейми Варди
79′
20
Патсон Дака
35
Кейси Макатир
71′
18
Джордан Айю
Челси
1
Роберт Санчес
66′
3
Марк Кукурелья
5
Бенуа Бадиашиле
6
Леви Колвилл
29
Уэсли Фофана
8
Энцо Фернандес
20
Коул Палмер
25
Мойсес Кайседо
40′
81′
18
Кристофер Нкунку
11
Нони Мадуэке
85′
19
Джейдон Санчо
14
Жоау Феликс
81′
45
Ромео Лавиа
90+4′
15
Николас Джексон
90′
22
Кирнан Дьюсбери-Холл
Статистика
4
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
4
Удары (всего)
16
1
Удары в створ
7
0
Штанги, перекладины
0
2
Угловые
9
15
Фолы
12
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Эндрю Мэдли
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Манчестер Юнайтед
Лестер
Чемпионат Англии: таблица и календарь