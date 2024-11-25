СМИ: «Лестер» ведет переговоры с ван Нистелроем

Ван Нистелрой пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года в качестве ассистента тренера. До этого Руд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Под руководством нидерландца «Манчестер Юнайтед» провел 4 матча, в которых одержал 3 победы. Еще один матч был завершен вничью.