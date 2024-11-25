СМИ: «Лестер» ведет переговоры с ван Нистелроем

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой в ближайшее время может возглавить «Лестер». Как сообщил журналист Руди Галетти в социальных сетях, «лисы» начали вести переговоры с нидерландским специалистом.
Ван Нистелрой пришел в «Манчестер Юнайтед» летом 2024 года в качестве ассистента тренера. До этого Руд возглавлял ПСВ (Эйндховен) и был ассистентом главного тренера сборной Нидерландов. После увольнения Эрика тен Хага 48-летний специалист занял должность временно исполняющего обязанности главного тренера «красных дьяволов». Под руководством нидерландца «Манчестер Юнайтед» провел 4 матча, в которых одержал 3 победы. Еще один матч был завершен вничью.
24 ноября пресс-служба «Лестера» объявила о расставании со Стивом Купером, который возглавлял клуб с начала текущего сезона. После 12 туров «Лестер» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 10 очков. В последнем туре «лисы» уступили в домашнем матче лондонскому «Челси» со счетом 1:2.
30 ноября «Лестер» встретится на выезде с «Брентфордом». Начало игры 13-го тура АПЛ запланировано на 18 часов по московскому времени.