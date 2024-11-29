Родри: Хочу вернуться на поле после травмы уже в этом сезоне

«Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом. Однако не хочу допускать ошибок. Моя задача — восстановиться за шесть или семь месяцев. Сейчас мои дела идут гораздо лучше, чем я думал. Наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться. Был уверен, что все не так уж и плохо. Сейчас у меня позитивный настрой», — приводит слова Родри BBC со ссылкой на подкаст The Rest is Football.