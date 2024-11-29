Родри: Хочу вернуться на поле после травмы уже в этом сезоне

Полузащитник сборной Испании и «Манчестер Сити» Родри заявил о желании вернуться на поле до конца нынешнего сезона.
«Моя цель — вернуться в этом сезоне. Я не ставлю крест на этом. Однако не хочу допускать ошибок. Моя задача — восстановиться за шесть или семь месяцев. Сейчас мои дела идут гораздо лучше, чем я думал. Наслаждаюсь отдыхом, если можно так выразиться. Был уверен, что все не так уж и плохо. Сейчас у меня позитивный настрой», — приводит слова Родри BBC со ссылкой на подкаст The Rest is Football.
Родри стал обладателем «Золотого мяча» по итогам прошлого сезона. Он стал первым испанцем с 1960 года, удостоенным этой награды. Бразильский нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, долгое время считавшийся главным претендентом на награду, занял второе место.
В прошлом сезоне Родри провел 50 матчей за «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и сделал 14 результативных передач. Вместе с «горожанами» он в четвертый раз стал чемпионом Англии. В составе сборной Испании он стал чемпионом Европы и был признан лучшим игроком Евро-2024.
В 2019 году Родри был выкуплен клубом АПЛ «Манчестер Сити» из мадридского «Атлетико» за сумму отступных, прописанных в контракте футболиста, в размере 70 миллионов евро. Вместе с командой он четыре раза становился чемпионом Англии и побеждал в Лиге чемпионов.