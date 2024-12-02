Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Накануне 22-летний футболист во время домашнего матча против «Интера» (0:0) упал на газон и потерял сознание. Позже стало известно, что у Бове произошел эпилептический припадок с последующей остановкой сердца. Его увезли в больнице на машине скорой помощи, а матч перенесли.
Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии. Сегодня утром ему провели экстубацию (извлечение дыхательных трубок) и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Бове может дышать самостоятельно и отвечать на вопросы врачей. Ему удалось избежать серьезных повреждений центральной нервной и сердечно-дыхательной систем. В течение дня Бове пройдет различные тесты для оценки состояния здоровья.
Бове является воспитанником «Ромы», за которую провел около 100 матчей. Минувшим летом полузащитник был арендован «Фиорентиной» за 1,5 млн евро. В этом сезоне Бове провел 14 матчей за «фиалок» во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал четыре результативные передачи.
«Фиорентина» занимает четвертое место в турнирной таблице Серии А, отставая от лидирующего «Наполи» на четыре очка. В воскресенье, 8 декабря, «фиалки» дома сыграют с «Кальяри». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.