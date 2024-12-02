Стало известно состояние потерявшего сознание футболиста

Сейчас футболист находится в палате интенсивной терапии. Сегодня утром ему провели экстубацию (извлечение дыхательных трубок) и отключили его от аппарата искусственной вентиляции легких. Бове может дышать самостоятельно и отвечать на вопросы врачей. Ему удалось избежать серьезных повреждений центральной нервной и сердечно-дыхательной систем. В течение дня Бове пройдет различные тесты для оценки состояния здоровья.