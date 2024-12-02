Грузинского форварда «Лиона» ограбили на парковке возле дома

Микаутадзе перешел в «Лион» из «Меца» в середине июля. Контракт с 24-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составила €18,5 млн, при этом «Мец» может получить еще €4,5 млн в качестве бонусов. Также клуб с севера Франции может рассчитывать на дополнительную выплату от последующей продажи Микаутадзе, которая будет равняться €1 млн плюс 15% от суммы сделки.