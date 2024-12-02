Грузинского форварда «Лиона» ограбили на парковке возле дома

Как сообщает Actu Lyon, двое грабителей напали на Микаутадзе в воскресенье после матча 13-го тура Лиги 1 с «Ниццей». Преступники подошли к футболисту на парковке возле его дома. Они были в масках и перчатках. Отмечается также, что один из нападавших был вооружен.
Злоумышленники отобрали у Микаутадзе часы и другие личные вещи, стоимость которых оценивается в €200 тысяч. В результате нападения сам футболист не пострадал.
Микаутадзе перешел в «Лион» из «Меца» в середине июля. Контракт с 24-летним нападающим рассчитан до 30 июня 2028 года. Сумма трансфера составила €18,5 млн, при этом «Мец» может получить еще €4,5 млн в качестве бонусов. Также клуб с севера Франции может рассчитывать на дополнительную выплату от последующей продажи Микаутадзе, которая будет равняться €1 млн плюс 15% от суммы сделки.
Напомним, в составе сборной Грузии на Евро-2024 Жорж Микаутадзе забил три гола и стал одним из лучших бомбардиров турнира. Всего за национальную команду нападающий провел 35 игр, забив 16 голов и сделав две результативные передачи.