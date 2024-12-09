Спортсмены, у которых ничего не вышло в спорте

Он, однако, успел сыграть в основе «Реала» и даже забить гол. На все про все ему хватило одного матча в Кубке Испании, больше в составе «сливочных» его не увидели. Зидан-младший не раз становился объектом сравнения с легендарным отцом. От него ждали результата, который, если не превзойдет, то хотя бы будет сопоставим с достижениями Зинедина. Даже переход в основу команды мадридского клуба общество быстро связало не с талантом Энцо, а с тем, что на посту главного тренера «Реала» находится Зидан-старший.