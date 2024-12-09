Спортсмены, у которых ничего не вышло в спорте

Не будем голословными и обратимся к статистике, выпущенной в 2024 году. Группа ученых из Эссекского университета в Великобритании решила проследить за судьбой подающих надежды футболистов 13−18 лет и выяснить, каких успехов они добились, спустя 10 лет после выпуска. Исследователи изучили карьеру 200 футболистов в период с 2009 по 2021 год. Выяснилось, что из рассмотренных кандидатов только 12 человек, или 6%, впоследствии стали профессиональными игроками.
В хоккее, теннисе или любом другом виде спорта картина была бы примерно той же. Стать известным спортсменом — далеко не всегда только про труд и упорство. Это и немного про удачу, и про хорошие знакомства, и про большие деньги, однако сейчас поговорим не о формулах успеха.
В этой подборке мы заглянем в жизни людей, где уже нет места постоянным соревнованиям, сборам и тренировкам. Кто-то выбрал этот путь осознанно, а кто-то был вынужден закинуть экипировку на антресоли из-за сложившихся обстоятельств. Эти истории объединяет любовь к спорту, которая когда-то сопровождала каждого из героев.
Из хоккеиста в актеры — Артур Каспранов
Хоккеист Артур Каспранов имеет скромную спортивную биографию. Он не стал чемпионом страны или мира, а просто с детства играл в хоккей в системе уфимского «Салавата Юлаева» во Дворце спорта на Зорге. В 7 лет переехал в Санкт-Петербург, где погрузился в хоккейный мир на берегах Невы. Уже к 6−7 классу Артур вернулся играть за «Салават Юлаев», но под конец обучения в спортивной школе опять поехал в Северную столицу и стал бронзовым призером Кубка Санкт-Петербурга среди юношеских команд 1999 г.р.
По словам Артура, он никогда не собирался заниматься ничем кроме хоккея, следуя за детской мечтой, но потом что-то пошло не так… После окончания спортивной школы понял, что сильно устал от спорта в целом. И это понятно — тренировки изнуряют, хоккей занимает большую часть жизни. Оправдано ли это? Статистика выше показывает, что не всегда.
В 15−16 лет Каспранов удачно попал в актерскую студию Константина Хабенского, а теперь найти его хоккейную статистику гораздо сложнее, чем фильмографию. Сейчас Каспранов продолжает развиваться в актерской профессии, однако до конца спорт его не оставил — Артур сыграл роль Рената Файзуллина в вышедшем в ноябре 2024-го продолжении известного хоккейного сериала «Молодёжка. Новая смена».
В 19 лет повесил бутсы на гвоздь — воспитанник «Реала» Марк Кукалон
12 ноября 2024 года воспитанник мадридского «Реала» Марк Кукалон в соцсетях объявил о завершении футбольной карьеры. Пост у себя опубликовал и испанский клуб, пожелавший игроку удачи в будущем. Однако уход из большого спорта — это не искреннее желание Марка, а предательски несправедливо сложившиеся обстоятельства.
В сентябре 2022 года воспитанник мадридского «Реала» Кукалон получил разрыв крестообразной связки в матче юношеской Лиги УЕФА. Во время операции в сустав спортсмена попала бактерия и спровоцировала инфекцию, из‑за которой игрок не смог восстановиться полностью.
Кукалон был одним из талантливых молодых игроков клуба. Последние годы он выступал в четвертой лиге (команда Real Madrid C). Причем тяжелая травма чуть не скосила его в 2022, но окончательный «белый флаг» он поднял только в сезоне-2024/2025. На пополам с невероятной болью, он старался преодолеть сложную ситуацию. Марку так и не удалось попасть в основную команду родного клуба и завоевать с ней награды.
«Эта травма после нескольких осложнений заставила меня принять сложное решение — попрощаться с футболом. В течение двух лет я перепробовал все, что было в моих силах, чтобы вновь вернуться и наслаждаться этим видом спорта», — написал Марк в соцсетях.
Чем сейчас занимается 19-летний экс-футболист неизвестно. После объявления он ничего не публиковал в соцсетях. 16 ноября ему исполнилось 20 лет.
Из талантливого спортсмена в серийного убийцу — Сергей Ткач
Сергей Ткач ушел из тяжелой атлетики, которую так любил, в 18 лет. Для него стала роковой тренировка, на которой он повредил сухожилие левой руки. Возвращение в профессиональный спорт было после этого невозможным, а ведь он совсем не планировал заканчивать все так рано.
Ткач родился в многодетной семье, где родители по классике не могли уделять много времени детям. Сергей увлекся спортом, чтобы избежать издевательств от одноклассников. Он занимался им так усердно, что успел стать чемпионом среди юниоров по тяжелой атлетике в родном городе (Киселевск). Позже участвовал в районных соревнованиях, занимал призовые места и совсем скоро мог найти себя в списках кандидатов в мастера спорта. Ткач даже хотел поступить на спортивную дисциплину в университет, но из-за травмы смог осилить только армию.
Вероятно, надлом в психике произошел у Сергея еще давно, а вот разрушенная детская мечта дала новую трещину. Служба в военно-морском флоте, потом учеба на эксперта-криминалиста, и вот Ткач уже идет на первое преступление — фальсификация документов. Как признавался тогда экс-спортсмен, ему было просто интересно, как сработают правоохранительные органы. Уволили. Занавес.
Через год после ухода из полиции, в 1980-м, Ткач совершил первое убийство. Затем сам позвонил в правоохранительные органы, чтобы те обнаружили труп. С тех пор Сергей еще долгие 25 лет будет довольно успешно скрываться от бывших коллег. В одном только Павлограде Ткач убил 50 человек. Вместо него сажали невинных людей, а самого Сергея задержали только в 2005 году. В 2018-м он умер в тюрьме от сердечного приступа.
Из футбола в бизнес — Энцо Зидан, сын легендарного игрока
29-летний Энцо Зидан в 2024 году завершил карьеру в спорте. Нет, причина тому не обидная травма, а осознанный выбор сына легендарного футболиста. К слову, пока что Энцо первый из четырех сыновей Зинедина, кто решил не связывать судьбу с футболом.
Он, однако, успел сыграть в основе «Реала» и даже забить гол. На все про все ему хватило одного матча в Кубке Испании, больше в составе «сливочных» его не увидели. Зидан-младший не раз становился объектом сравнения с легендарным отцом. От него ждали результата, который, если не превзойдет, то хотя бы будет сопоставим с достижениями Зинедина. Даже переход в основу команды мадридского клуба общество быстро связало не с талантом Энцо, а с тем, что на посту главного тренера «Реала» находится Зидан-старший.
Последней командой полузащитника была испанская «Фуэнлабрада», где он выступал в сезоне-2022/2023, провел 29 матчей, забил один гол и сделал четыре результативные передачи. Сейчас 29-летний Зидан занимается бизнесом в сфере недвижимости и больше посвящает времени семье, у него три дочери.
Разрыв врожденной аневризмы — хоккейный голкипер Савва Скотников
19 июня 2023 года стал роковым для Саввы Скотникова — вратаря детско-юношеской академии «Ак Барса». Во время летних частных сборов он потерял сознание. Следом реанимация, три перенесенные операции, борьба врачей за жизнь парня. Савва пришел в сознание, но на лед для профессиональной игры теперь, к сожалению, вряд ли сможет вернуться.
Шансы стать прославленным голкипером у спортсмена действительно были — коэффициент надежности за сезон-2022/2023 составил 1.38 — 1.5 (хорошим считается показатель от 2,00 и ниже, — прим. Спорт Mail). Его старший брат — Всеволод Скотников, в составе московского ЦСКА завоевал Кубок Гагарина в 2023 году.
«Конечно, он очень скучает по тренировкам, по друзьям, ведь в хоккее он всю свою сознательную жизнь. Начал заниматься с трех с половиной лет. Спасибо ребятам — хоккеистам. Не забывают нас. Постоянно звонят, приходят. Это очень важно для сына», — сказала мама Саввы Людмила Анатольевна в интервью пресс-службе «Ак Барса».
Сейчас Савва продолжает реабилитацию после тяжелейшей травмы. В феврале 2024 года, перед окончанием регулярного чемпионата КХЛ, «Ак Барс» подписал однодневный контракт с 17-летним голкипером в день матча с «Адмиралом». Савва побывал на тренировке родной команды, произвел символическое вбрасывание и сказал важные слова хоккеистам во время победной раздевалки.