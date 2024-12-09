Защитник «Челси» выкинул бутсы после 2 ошибок в начале матча АПЛ

После второго пропущенного гола чемпион Европы в составе сборной Испании сменил бутсы, и вскоре после этого стал автором результативной передачи. После игры Кукурелья в социальных сетях выложил фото бутс в мусорном баке.
В итоге «Челси» удалось добыть три очка в драматичном матче — 4:3. В составе «синих» отличились Джейдон Санчо, Энцо Фернандес и дважды — Коул Палмер. В составе «шпор» голы забивали Доминик Соланке, Деян Кулушевски и Сон Хын Мин.
Марк Кукурелья перешел в «Челси» из «Брайтона» в 2022 году. До этого воспитанник «Барселоны», сыгравший за взрослую команду лишь один матч, выступал за «Эйбар» и «Хетафе». Всего за лондонский клуб левый защитник провел 75 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.