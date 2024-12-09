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Защитник «Челси» выкинул бутсы после 2 ошибок в начале матча АПЛ

К 11-й минуте матча АПЛ с «Тоттенхэмом» «Челси» проигрывал со счетом 0:2. Оба мяча были забиты после того, как Марк Кукурелья поскользнулся на газоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

После второго пропущенного гола чемпион Европы в составе сборной Испании сменил бутсы, и вскоре после этого стал автором результативной передачи. После игры Кукурелья в социальных сетях выложил фото бутс в мусорном баке.

В итоге «Челси» удалось добыть три очка в драматичном матче — 4:3. В составе «синих» отличились Джейдон Санчо, Энцо Фернандес и дважды — Коул Палмер. В составе «шпор» голы забивали Доминик Соланке, Деян Кулушевски и Сон Хын Мин.

Марк Кукурелья перешел в «Челси» из «Брайтона» в 2022 году. До этого воспитанник «Барселоны», сыгравший за взрослую команду лишь один матч, выступал за «Эйбар» и «Хетафе». Всего за лондонский клуб левый защитник провел 75 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.

Тоттенхэм Хотспур
3:4
Первый тайм: 2:1
Челси
Футбол, Англия, Тур 15
8.12.2024, 19:30 (МСК UTC+3)
Tottenham Hotspur Stadium
Главные тренеры
Ангелос Постекоглу
Энцо Мареска
Голы
Тоттенхэм Хотспур
Доминик Соланке
(Бреннан Джонсон)
5′
Деян Кулушевски
(Педро Порро)
11′
Сон Хын Мин
(Джеймс Мэддисон)
90+7′
Челси
Джейдон Санчо
(Марк Кукурелья)
17′
Коул Палмер
61′
Энцо Фернандес
74′
Коул Палмер
84′
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
20
Фрэйзер Форстер
13
Дестини Удоджи
23
Педро Порро
29
Пап Метар Сарр
30′
7
Сон Хын Мин
19
Доминик Соланке
17
Кристиан Ромеро
15′
6
Раду Дрэгушин
37
Микки ван де Вен
79′
10
Джеймс Мэддисон
8
Ив Биссума
59′
79′
14
Арчи Грэй
21
Деян Кулушевски
79′
15
Лукас Бергвалль
22
Бреннан Джонсон
53′
16
Тимо Вернер
Челси
1
Роберт Санчес
90+9′
5
Бенуа Бадиашиле
6
Леви Колвилл
8
Энцо Фернандес
25
Мойсес Кайседо
19
Джейдон Санчо
3
Марк Кукурелья
90′
40
Ренату Вейга
20
Коул Палмер
90′
14
Жоау Феликс
45
Ромео Лавиа
21′
46′
27
Мало Гюсто
7
Педру Нету
85′
86′
11
Нони Мадуэке
15
Николас Джексон
76′
18
Кристофер Нкунку
Статистика
2
Желтые карточки
3
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
13
Удары (всего)
17
5
Удары в створ
8
0
Штанги, перекладины
0
5
Угловые
10
17
Фолы
11
3
Офсайды
2
Судейская бригада
Главный судья
Энтони Тэйлор
(Англия)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Челси
Тоттенхэм Хотспур
Чемпионат Англии: таблица и календарь