Защитник «Челси» выкинул бутсы после 2 ошибок в начале матча АПЛ

Марк Кукурелья перешел в «Челси» из «Брайтона» в 2022 году. До этого воспитанник «Барселоны», сыгравший за взрослую команду лишь один матч, выступал за «Эйбар» и «Хетафе». Всего за лондонский клуб левый защитник провел 75 матчей, в которых забил 1 мяч и сделал 5 голевых передач.