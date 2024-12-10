Самые яркие роли спортсменов в кино

Легендарный баскетболист и звезда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в 1996 году снялся в фильме с мультяшными персонажами «Космический джем». В анимационной картине Джордан играет самого себя. По сюжету он спасал персонажей мультсериала с кроликом Багзом Банни от нашествия коварных инопланетян. «Космический джем» заработал в прокате 230 млн долларов.