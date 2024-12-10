Самые яркие роли спортсменов в кино

Майкл Джордан
Легендарный баскетболист и звезда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в 1996 году снялся в фильме с мультяшными персонажами «Космический джем». В анимационной картине Джордан играет самого себя. По сюжету он спасал персонажей мультсериала с кроликом Багзом Банни от нашествия коварных инопланетян. «Космический джем» заработал в прокате 230 млн долларов.
Спустя 25 лет у хита появилось продолжение — во второй части «Космического джема» снялся Леброн Джеймс.
Дэвид Бекхэм
Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм снялся в нескольких картинах британского режиссера Гая Ричи. В фильме «Агенты А. Н. К. Л.» он сыграл автомеханика.
Позднее Бекхэм получил роль неприветливого рыцаря в фильме «Меч короля Артура». Он появляется в одной из ключевых сцен, где герой Чарли Ханнэма (Артур) достает из камня меч Экскалибур. Также Дэвид отметился эпизодической ролью в первой и второй части фильма «Гол».
Мария Шарапова
Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сыграла саму себя в популярном сериале «Миллиарды». Она появилась в третьем сезоне шоу, где стала спарринг-партнером главного героя, миллиардера Бобби Аксельрода (его играет актер Дэмиэн Льюис).
Шарапова также поговорила на русском языке с героем Джона Малковича.
В пятом сезоне сериала Шарапова была приглашена Аксельродом на ужин, где поддержала беседу о диетах. Еще она снялась в сериале «Утреннее шоу» и в фильме «Восемь подруг Оушена», где была замечена соперница Марии на корте Серена Уильямс.
Эрик Кантона
Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона завершил профессиональную карьеру в 1997 году. Еще во время игры в футбол он начал сниматься в кино. Всего на его счету более 20 картин.
Самый известный фильм с участием футболиста «В поисках Эрика» рассказывает о почтальоне в депрессии, которому в видениях с наставлениями является игрок любимого клуба «Манчестер Юнайтед» — сам Кантона. Этот фильм получил номинацию на Золотую пальмовую ветвь (главная награда. — Прим. ред.) Каннского кинофестиваля.
Майк Тайсон
Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон появился в первой части культовой комедии «Мальчишник в Вегасе». В фильме боксер сыграл самого себя. По сюжету главные герои украли из дома Тайсона настоящего тигра.
Фильм получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Тайсон также появился во второй части фильма.
Неймар
Нападающий клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар снялся в одной из частей боевика «Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем в главной роли. Футболист сыграл самого себя и появился в начале фильма. В сцене в кафе его пытается завербовать в команду «Три Икса» персонаж Сэмюэля Л. Джексона.
Также Неймар снялся в испанском сериале «Бумажный дом», где примерил на себя образ бразильского монаха, который не любит футбол и вечеринки.
Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер и другие спортсмены
Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер, Амели Моресмо все эти звезды спорта снялись в третьей части приключений Астерикса и Обеликса «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх». Легендарный французский футболист сыграл эпизодическую роль и облачился для этого в черный парик, подкрасив глаза и надев одежду древних египтян. Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер управлял колесницей, выступая на соревнованиях за сборную Германии. Чемпион НБА Паркер и экс-первая ракетка мира Моресмо также сыграли эпизодическую роль в комедийном фильме.
Пеле
Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле снялся в нескольких фильмах. В 1981 году нападающий сыграл роль в драматической ленте «Победа» с Сильвестром Сталлоне. Действие картины разворачивается в лагере для военнопленных. Бывший игрок «Вест Хэма» Колби (его играет Майкл Кейн) собирает команду из заключенных, чтобы сыграть против охранников. Пеле оказался в одной команде с Колби и Хэтчем (персонажем Сталлоне).