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Самые яркие роли спортсменов в кино

Многие знаменитые спортсмены успели засветиться в кино, а такие как Джейсон Стэйтем и Дуэйн Джонсон вообще стали звездами Голливуда. Посмотрим в каких фильмах и сериалах сыграли Майк Тайсон, Зинедин Зидан и Мария Шарапова.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail

Майкл Джордан

Легендарный баскетболист и звезда «Чикаго Буллз» Майкл Джордан в 1996 году снялся в фильме с мультяшными персонажами «Космический джем». В анимационной картине Джордан играет самого себя. По сюжету он спасал персонажей мультсериала с кроликом Багзом Банни от нашествия коварных инопланетян. «Космический джем» заработал в прокате 230 млн долларов.

Майкл Джордан и Багз Банни на пресс-конференции
Майкл Джордан и Багз Банни на пресс-конференцииИсточник: AP 2024

Спустя 25 лет у хита появилось продолжение — во второй части «Космического джема» снялся Леброн Джеймс.

Дэвид Бекхэм

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии, а ныне совладелец американского клуба «Интер Майами» Дэвид Бекхэм снялся в нескольких картинах британского режиссера Гая Ричи. В фильме «Агенты А. Н. К. Л.» он сыграл автомеханика.

Бекхэм (справа) и Чарли Ханнэм на премьере фильма «Меч короля Артура»
Бекхэм (справа) и Чарли Ханнэм на премьере фильма «Меч короля Артура»Источник: AP 2024

Позднее Бекхэм получил роль неприветливого рыцаря в фильме «Меч короля Артура». Он появляется в одной из ключевых сцен, где герой Чарли Ханнэма (Артур) достает из камня меч Экскалибур. Также Дэвид отметился эпизодической ролью в первой и второй части фильма «Гол».

Мария Шарапова

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова сыграла саму себя в популярном сериале «Миллиарды». Она появилась в третьем сезоне шоу, где стала спарринг-партнером главного героя, миллиардера Бобби Аксельрода (его играет актер Дэмиэн Льюис).

Мария Шарапова
Мария ШараповаИсточник: Соцсети

Шарапова также поговорила на русском языке с героем Джона Малковича.

В пятом сезоне сериала Шарапова была приглашена Аксельродом на ужин, где поддержала беседу о диетах. Еще она снялась в сериале «Утреннее шоу» и в фильме «Восемь подруг Оушена», где была замечена соперница Марии на корте Серена Уильямс.

Эрик Кантона

Легенда «Манчестер Юнайтед» Эрик Кантона завершил профессиональную карьеру в 1997 году. Еще во время игры в футбол он начал сниматься в кино. Всего на его счету более 20 картин.

Эрик Кантона (справа) на Каннском кинофестивале
Эрик Кантона (справа) на Каннском кинофестивалеИсточник: AP 2024

Самый известный фильм с участием футболиста «В поисках Эрика» рассказывает о почтальоне в депрессии, которому в видениях с наставлениями является игрок любимого клуба «Манчестер Юнайтед» — сам Кантона. Этот фильм получил номинацию на Золотую пальмовую ветвь (главная награда. — Прим. ред.) Каннского кинофестиваля.

Майк Тайсон

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон появился в первой части культовой комедии «Мальчишник в Вегасе». В фильме боксер сыграл самого себя. По сюжету главные герои украли из дома Тайсона настоящего тигра.

Майк Тайсон (справа) с актерами фильма «Мальчишник в Вегасе» на церемонии «Золотой Глобус»
Майк Тайсон (справа) с актерами фильма «Мальчишник в Вегасе» на церемонии «Золотой Глобус»Источник: AP 2024

Фильм получил награду «Золотой глобус» в номинации «Лучшая комедия или мюзикл». Тайсон также появился во второй части фильма.

Неймар

Нападающий клуба «Аль-Хиляль» и сборной Бразилии Неймар снялся в одной из частей боевика «Три икса: Мировое господство» с Вином Дизелем в главной роли. Футболист сыграл самого себя и появился в начале фильма. В сцене в кафе его пытается завербовать в команду «Три Икса» персонаж Сэмюэля Л. Джексона.

Также Неймар снялся в испанском сериале «Бумажный дом», где примерил на себя образ бразильского монаха, который не любит футбол и вечеринки.

Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер и другие спортсмены

Зинедин Зидан, Михаэль Шумахер, Тони Паркер, Амели Моресмо все эти звезды спорта снялись в третьей части приключений Астерикса и Обеликса «Астерикс и Обеликс на Олимпийских играх». Легендарный французский футболист сыграл эпизодическую роль и облачился для этого в черный парик, подкрасив глаза и надев одежду древних египтян. Семикратный чемпион «Формулы-1» Шумахер управлял колесницей, выступая на соревнованиях за сборную Германии. Чемпион НБА Паркер и экс-первая ракетка мира Моресмо также сыграли эпизодическую роль в комедийном фильме.

Пеле

Трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Пеле снялся в нескольких фильмах. В 1981 году нападающий сыграл роль в драматической ленте «Победа» с Сильвестром Сталлоне. Действие картины разворачивается в лагере для военнопленных. Бывший игрок «Вест Хэма» Колби (его играет Майкл Кейн) собирает команду из заключенных, чтобы сыграть против охранников. Пеле оказался в одной команде с Колби и Хэтчем (персонажем Сталлоне).

Пеле
ПелеИсточник: AP 2024