В Швеции закрыли расследование по делу Мбаппе об изнасиловании

«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участие. Это просто непонимание. На меня это не действует, потому что я никогда не чувствовал себя причастным. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — приводит слова Мбаппе Canal+.