В Швеции закрыли расследование по делу Мбаппе об изнасиловании

Отмечается, что дело закрыто из-за недостатка доказательств.
Напомним, по данным шведских СМИ, Мбаппе подозревался в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. По данным TV4 News, пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявила о намерении футболиста подать иск за клевету.
Ранее сам Мбаппе ответил на обвинения в изнасиловании.
«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участие. Это просто непонимание. На меня это не действует, потому что я никогда не чувствовал себя причастным. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — приводит слова Мбаппе Canal+.
25-летний нападающий перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Футболист провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.