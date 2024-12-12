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В Швеции закрыли расследование по делу Мбаппе об изнасиловании

Прокуратура Швеции закрыла дело об изнасиловании, в котором фигурировал нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе, сообщает AFP.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Отмечается, что дело закрыто из-за недостатка доказательств.

Напомним, по данным шведских СМИ, Мбаппе подозревался в изнасиловании, которое предположительно произошло 10 октября в отеле в центре Стокгольма. В этот день нападающий «Реала» и его друзья находились в Швеции во время октябрьской паузы на матчи сборных. По данным TV4 News, пострадавшая женщина обратилась за медицинской помощью и обвинила игрока в изнасиловании. Адвокат Мбаппе заявила о намерении футболиста подать иск за клевету.

Ранее сам Мбаппе ответил на обвинения в изнасиловании.

«Меня это не беспокоит. Я был удивлен. Случаются такие вещи, которые никогда не предвидишь. Я ничего не получал, никаких повесток. Читал то же самое, что и все остальные. Шведское правительство ничего не сказало. Я не принимал в этом участие. Это просто непонимание. На меня это не действует, потому что я никогда не чувствовал себя причастным. Шума много, но у меня всегда было одно и то же намерение — сосредоточиться на своей работе и посмотреть, чем все это закончится», — приводит слова Мбаппе Canal+.

25-летний нападающий перешел в «Реал» минувшим летом из «ПСЖ» в качестве свободного агента. Футболист провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи. По оценкам Transfermarkt, рыночная стоимость Мбаппе составляет 180 миллионов евро.

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