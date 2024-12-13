Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у Мбаппе

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у нападающего Килиана Мбаппе.
«Трудно ответить, очень сложно. В последние два перерыва на матчи сборных он находился в клубе, хорошо работал, отдыхал. Положительное влияние этого было видно, потому что его результаты за последнее время значительно улучшились. К счастью, Мбаппе пропустит лишь небольшой период, это не затяжная травма, так что он не потеряет игрового ритма», — приводит слова Анчелотти AS.
«Реал» сообщил, что по результатам медицинского обследования у Мбаппе диагностирована травма левого бедра. Официальные сроки возвращения 25-летнего француза не сообщаются, однако журналистка Аранча Родригес сообщает, что восстановление Мбаппе займет около 10 дней.
Таким образом, Мбаппе точно пропустит матч Ла Лиги против «Райо Вальйекано» (14 декабря) и рискует не сыграть в финале Межконтинентального кубка ФИФА, где «Реалу» предстоит сыграть с победителем матча «Аль-Ахли» (Египет) — «Пачука» (Мексика). Матч пройдет 18 декабря в Дохе.
Мбаппе перешел в «Реал» минувшим летом из «Пари Сен-Жермен» в качестве свободного агента. Он провел за «сливочных» 22 матча во всех турнирах, в которых забил 12 мячей и сделал две голевые передачи.