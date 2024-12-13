Анчелотти ответил на вопрос о причинах появления травм у Мбаппе

«Трудно ответить, очень сложно. В последние два перерыва на матчи сборных он находился в клубе, хорошо работал, отдыхал. Положительное влияние этого было видно, потому что его результаты за последнее время значительно улучшились. К счастью, Мбаппе пропустит лишь небольшой период, это не затяжная травма, так что он не потеряет игрового ритма», — приводит слова Анчелотти AS.