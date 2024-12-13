Гвардиола — о зимних трансферах: Хочу вернуть своих игроков!

«Я хочу вернуть своих игроков, тех, что у нас уже есть! Мне бы очень хотелось, чтобы играла та команда, которая была у нас в начале сезона. Много раз говорил об этом. Единственное, о чём я жалею, что у меня нет именно этих футболистов, а не новых. Однако в определённый момент всё будет видно», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х.