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Гвардиола — о зимних трансферах: Хочу вернуть своих игроков!

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что хочет вернуть всех своих футболистов в состав.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Я хочу вернуть своих игроков, тех, что у нас уже есть! Мне бы очень хотелось, чтобы играла та команда, которая была у нас в начале сезона. Много раз говорил об этом. Единственное, о чём я жалею, что у меня нет именно этих футболистов, а не новых. Однако в определённый момент всё будет видно», — приводит слова Гвардиолы City Xtra в соцсети Х.

На данный момент у «Манчестер Сити» травмированы семь игроков. Одна из самых серьезных травм настигла Родри. Обладатель «Золотого мяча» получил повреждение связки коленного сустава в сентябре.

В текущем сезоне у команды низкая результативность. На данный момент команда занимает четвертое место в АПЛ с 27 очками после 15 игр, отставая от лидирующего «Ливерпуля» на восемь очков.

Манчестер Сити
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