Ламин Ямаль получил травму лодыжки в матче с «Леганесом»

На 18-й минуте игры полузащитник «Леганеса» Иван Неу в подкате срубил 17-летнего игрока. Во время контакта голеностоп Ямаля неестественно вывернулся. Арбитр Алехандро Квинтеро не зафиксировал фол в этом эпизоде. Ямаль смог продолжить игру и был заменен только на 75-й минуте.