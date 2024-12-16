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Ламин Ямаль получил травму лодыжки в матче с «Леганесом»

Полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль повредил лодыжку в домашнем матче 17-го тура Ла Лиги против «Леганеса» (0:1). Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

На 18-й минуте игры полузащитник «Леганеса» Иван Неу в подкате срубил 17-летнего игрока. Во время контакта голеностоп Ямаля неестественно вывернулся. Арбитр Алехандро Квинтеро не зафиксировал фол в этом эпизоде. Ямаль смог продолжить игру и был заменен только на 75-й минуте.

Сообщается, что после игры у Ямаля появились сильные болевые ощущения в области правой лодыжки, из-за повреждения которой в ноябре он пропустил три недели. Медицинский штаб сине-гранатовых подозревает у молодого игрока растяжение связок. Точный диагноз станет известен сегодня после углубленного медобследования.

Футбол
Испания 2024/2025
Тур 18, 21.12.2024, 23:00
Барселона
-
Атлетико
-

Таким образом, Ямаль может пропустить матч 18-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который пройдет в Барселоне в субботу, 21 декабря.

В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.

«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. При этом у «матрасников» имеется одна игра в запасе.

Барселона
0:1
Первый тайм: 0:1
Леганес
Футбол, Испания, Тур 17
15.12.2024, 23:00 (МСК UTC+3)
Olimpic Lluis Companys, 39523 зрителя
Главные тренеры
Ханс-Дитер Флик
Борха Хименес
Голы
Леганес
Серхио Гонсалес
(Оскар Родригес)
4′
Составы команд
Барселона
13
Иньяки Пенья
3
Алехандро Бальде
5
Иньиго Мартинес
23
Жюль Кунде
8
Педри
11
Рафинья
24
Эрик Гарсия
74′
2
Пау Кубарси
17
Марк Касадо
80′
18
Пау Виктор
19
Ламин Ямаль
75′
6
Гави
20
Дани Ольмо
66′
16
Фермин Лопес
9
Роберт Левандовски
66′
7
Ферран Торрес
Леганес
13
Марко Дмитрович
2
Адрия Альтимира
3
Хорхе Саэнс
6
Серхио Гонсалес
20
Хавьер Эрнандес
90+5′
7
Оскар Родригес
17
Иван Нейу
5
Ренато Тапия
45′
14
Дарко Брашанац
8
Сейдуба Сиссе
74′
82′
10
Даниэль Раба
9
Мигель де ла Фуэнте
58′
22
Матия Настасич
23
Мунир Эль-Хаддади
58′
19
Диего Гарсия
Статистика
0
Желтые карточки
2
0
Красные карточки
0
0
Голевые моменты
0
20
Удары (всего)
6
4
Удары в створ
4
0
Штанги, перекладины
0
8
Угловые
2
5
Фолы
13
3
Офсайды
1
Судейская бригада
Главный судья
Алехандро Кинтеро Гонсалес
(Испания)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти
Барселона
Атлетико
Леганес
Чемпионат Испании: таблица и календарь