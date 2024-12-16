Ламин Ямаль получил травму лодыжки в матче с «Леганесом»

На 18-й минуте игры полузащитник «Леганеса» Иван Неу в подкате срубил 17-летнего игрока. Во время контакта голеностоп Ямаля неестественно вывернулся. Арбитр Алехандро Квинтеро не зафиксировал фол в этом эпизоде. Ямаль смог продолжить игру и был заменен только на 75-й минуте.
Сообщается, что после игры у Ямаля появились сильные болевые ощущения в области правой лодыжки, из-за повреждения которой в ноябре он пропустил три недели. Медицинский штаб сине-гранатовых подозревает у молодого игрока растяжение связок. Точный диагноз станет известен сегодня после углубленного медобследования.
Таким образом, Ямаль может пропустить матч 18-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который пройдет в Барселоне в субботу, 21 декабря.
В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. При этом у «матрасников» имеется одна игра в запасе.