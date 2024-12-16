Ламин Ямаль пропустит матч «Барселоны» с «Атлетико»

«Игрок первой команды Ламин Ямаль получил удар по правой лодыжке во время игры с “Леганесом” в воскресенье, 15 декабря. Тесты, проведенные в понедельник, показали, что у игрока повреждение связок голеностопа первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок от трех до четырех недель», — сказано в заявлении клуба.
Таким образом, 17-летний полузащитник не сможет помочь команде в матче 18-го тура Ла Лиги против мадридского «Атлетико», который пройдет в Барселоне в субботу, 21 декабря.
В начале ноября Ямаль также травмировал правую лодыжку, из-за чего был вынужден пропустить три недели.
В этом сезоне Ямаль провел за «Барселону» 20 матчей во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 12 голевых передач.
«Барселона» возглавляет турнирную таблицу Ла Лиги, опережая «Атлетико» по дополнительным показателям. При этом у «матрасников» имеется одна игра в запасе.