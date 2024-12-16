Ламин Ямаль пропустит матч «Барселоны» с «Атлетико»

«Игрок первой команды Ламин Ямаль получил удар по правой лодыжке во время игры с “Леганесом” в воскресенье, 15 декабря. Тесты, проведенные в понедельник, показали, что у игрока повреждение связок голеностопа первой степени. Ожидается, что игрок выбыл на срок от трех до четырех недель», — сказано в заявлении клуба.