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Украинский футболист «Челси» Мудрик провалил допинг-тест

Полузащитник «Челси» и сборной Украины Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест. Об этом сообщает Tribuna.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

В пробе А футболиста было обнаружено запрещенное вещество. Допинг-проба, показавшая положительный результат, была взята у Мудрика в конце октября. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы Б. В случае получения положительной повторной пробы игроку может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.

Представители Мудрика пока никак не комментируют ситуацию, однако после появления новости о положительной допинг-пробе в соцсетях футболиста пропала возможность оставлять комментарии.

Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев.

Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.

Последний раз Мудрик играл за «Челси» 28 ноября в выездной игре против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций, где сумел отличиться забитым мячом. Через три дня он попал в заявку лондонцев на матч АПЛ против «Астон Виллы», после чего выбыл из состава из-за болезни.

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