Украинский футболист «Челси» Мудрик провалил допинг-тест

Последний раз Мудрик играл за «Челси» 28 ноября в выездной игре против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций, где сумел отличиться забитым мячом. Через три дня он попал в заявку лондонцев на матч АПЛ против «Астон Виллы», после чего выбыл из состава из-за болезни.