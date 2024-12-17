«Знаю, что не сделал ничего плохого». Мудрик — о допинге

«Я могу подтвердить, что мне сообщили, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы понять, как это могло произойти.
Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что вскоре смогу вернуться на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в соцсетях.
Минувшей ночью стало известно, что в пробе А украинского футболиста было обнаружено запрещенное вещество. Допинг-проба, показавшая положительный результат, была взята у Мудрика в конце октября. В ближайшие дни ожидается вскрытие пробы Б. В случае получения положительной повторной пробы игроку может грозить дисквалификация на срок до четырех лет.
Мудрик перешел в «Челси» в январе 2023 года из донецкого «Шахтера». Сумма трансфера с учетом бонусов составила 100 млн евро, благодаря чему украинец стал четвертым самым дорогим игроком в истории лондонцев.
Всего Мудрик провел за «Челси» 73 матча, в которых забил десять мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2031 года.
Последний раз Мудрик играл за «Челси» 28 ноября в выездной игре против «Хайденхайма» (2:0) в Лиге конференций, где сумел отличиться забитым мячом. Через три дня он попал в заявку лондонцев на матч АПЛ против «Астон Виллы», после чего выбыл из состава из-за болезни.