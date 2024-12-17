«Знаю, что не сделал ничего плохого». Мудрик — о допинге

«Я могу подтвердить, что мне сообщили, что образец, который я предоставил Футбольной ассоциации Англии, содержал запрещенное вещество. Это стало для меня полным шоком, поскольку я никогда сознательно не использовал запрещенные вещества и не нарушал никаких правил, и я тесно сотрудничаю со своей командой, чтобы понять, как это могло произойти.



Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что вскоре смогу вернуться на поле. Сейчас я не могу сказать больше из-за конфиденциальности процесса, но я сделаю это, как только смогу», — написал Мудрик в соцсетях.