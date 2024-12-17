Суд отклонил один из исков вратаря «ПСЖ» Сафонова к экс-супруге

Развод этой пары сложно назвать спокойным. Всего Сафонов подал на бывшую жену около пяти исков, обвиняя её в краже документов и освещении информации, сколько зарабатывает футболист в «Краснодаре». В процессе споров Казачек выставила список трат на дочь, который переваливал за несколько миллионов.