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Суд отклонил один из исков вратаря «ПСЖ» Сафонова к экс-супруге

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов подал в суд иск на жену Анастасию Казачек, но его отклонили.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «РИА Новости Спорт».

16 декабря Хорошевский районный суд Москвы отклонил иск Сафонова. 20 декабря будут рассмотрены еще два иска футболиста к бывшей жене — о порядке общения с ребенком и о разделе имущества в виде автомобиля с детским креслом.

Суд во вторник рассматривал иск о признании суммами алиментов платежей, которые Сафонов делал до установления юридических алиментных отношений, а также денежных средств, потраченных на ремонт квартиры после вынесения этого решения.

В январе Никулинский суд Москвы постановил выплачивать ¼ доходов футболиста на содержание дочери. Спортсмен обжаловал решение, однако 26 августа Мосгорсуд утвердил его, оно вступило в законную силу.

Развод этой пары сложно назвать спокойным. Всего Сафонов подал на бывшую жену около пяти исков, обвиняя её в краже документов и освещении информации, сколько зарабатывает футболист в «Краснодаре». В процессе споров Казачек выставила список трат на дочь, который переваливал за несколько миллионов.

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