Матч «Барселона» — «Атлетико» 21 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

Матч начнется в 23:00 мск и пройдет на Олимпийском стадионе в Барселоне. Текстовая трансляция встречи появится на сайте Спорт Mail, прямая трансляция будет доступна на «Матч ТВ».
«Барселона» уверенно стартовала в Ла Лиге, одержав семь побед в первых 7 турах чемпионата. В последних шести встречах каталонский клуб потерпел три поражения. Команда Ханси Флика находится на спаде. К тому же ранее стало известно, что один из лидеров сине-гранатовых Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетико» из-за повреждения связок голеностопа первой степени, которое получил в матче с «Леганесом» (0:1).
Мадридский «Атлетико» наоборот, находится в отличной форме. Команда Диего Симеоне идет на серии из 11 побед подряд во всех турнирах. «Матрасники» вплотную подобрались к первому месту в турнирной таблице Ла Лиги, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям. «Атлетико» выглядит сплоченно и уверенно.
За время выступления в чемпионате Испании команды встречались между собой 67 раз. «Барселона» одержала победу в 36 матчах. «Атлетико» выиграл 16 раз. Остальные встречи завершились вничью. Последние пять игр закончились победой сине-гранатовых.