Матч «Барселона» — «Атлетико» 21 декабря 2024 года: когда начало и где смотреть

«Барселона» уверенно стартовала в Ла Лиге, одержав семь побед в первых 7 турах чемпионата. В последних шести встречах каталонский клуб потерпел три поражения. Команда Ханси Флика находится на спаде. К тому же ранее стало известно, что один из лидеров сине-гранатовых Ламин Ямаль пропустит матч с «Атлетико» из-за повреждения связок голеностопа первой степени, которое получил в матче с «Леганесом» (0:1).