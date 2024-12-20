Месси может продолжить карьеру в «Манчестер Сити»

Главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в составе своей команды аргентинского нападающего американского «Интер Майами» Лионеля Месси.
По информации источника, специалист хочет взять Месси в аренду до конца сезона, чтобы наладить результаты выступлений английской команды. В американском клубе готовы отпустить Месси в Английскую Премьер-лигу (АПЛ), если сам игрок этого хочет.
После 16 туров «Манчестер Сити» находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 27 очков. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет 9 очков, при этом «красные» имеют матч в запасе.
37-летний Месси с лета 2023 года играет в США за «Интер Майами». В минувшем сезоне клуб из Флориды стал победителем регулярного чемпионата МЛС, однако в первом раунде плей-офф неожиданно уступил «Атланте Юнайтед», за которую выступает российский полузащитник Алексей Миранчук.
Лионель Месси провел за «Интер Майами» 22 матча в минувшем сезоне, в которых забил 21 мяч и отдал 11 результативных передач. Аргентинец был признан самым ценным игроком сезона в МЛС. Его контракт с клубом рассчитан до конца 2025 года.